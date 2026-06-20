Crisis desploma ventas de artículos esotéricos en Chetumal

Las ventas de artículos orientados a la brujería, la espiritualidad, el bienestar, la magia, la adivinación y la protección energética registraron una caída de hasta 60% en lo que va del año en esta ciudad, producto de la severa crisis económica por la que atraviesa la población.

Representantes de los tres comercios dedicados a esta actividad en la capital del estado, tanto en el Centro como en la periferia, señalaron que la gente, a diferencia de otros años, hoy no cuenta con los recursos necesarios para adquirir imágenes, amuletos, hierbas, veladoras y aromas para atraer la salud, el dinero y el amor, o para protegerse de algún mal mediante prácticas como la santería.

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Gloria Tuz, propietaria de un establecimiento en el Centro con casi 15 años de experiencia, indicó que los precios de los productos se dispararon en fechas recientes debido a la inflación. Por ello, muchas personas que eran asiduas a comprar inciensos, aceites esenciales, lociones, veladoras preparadas, pulseras, cristales y minerales para sanar, meditar o equilibrar los chakras, dejaron de hacerlo.

Esta situación le significó una sensible baja en sus ganancias, a tal grado que antes concretaba hasta 15 transacciones al día y hoy apenas alcanza cinco.

Romeo Canseco, dependiente de una tienda sobre la avenida Maxuxac, resaltó que los distribuidores fijan los costos, los cuales aumentaron hasta en 20% tras el alza de combustibles. Ante esto, la clientela opta por opciones más baratas como hierbas frescas o secas, ojos turcos, piedras de alumbre, atrapasueños, pulseras de hilo rojo, medallas y símbolos de distintas culturas o religiones, cuando antes los artículos especializados de magia blanca eran los predilectos.

De igual forma, Estela Angulo, comerciante en la colonia Territorio Federal, sostuvo que si bien los hechizos resultan interesantes para muchas personas, sobre todo en tiempos difíciles, quienes comercializan los insumos padecen la carestía de la vida.