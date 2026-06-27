“Nos dejan sin comida ni agua": policías de Cancún exhiben presuntos abusos laborales

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez denunciaron presuntas condiciones laborales irregulares durante operativos especiales, al señalar que son obligados a permanecer acuartelados o a extender sus jornadas de trabajo sin recibir alimentos, agua ni descanso compensatorio.

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De acuerdo con testimonios de varios elementos, la situación se ha repetido en diferentes operativos realizados en las últimas semanas, y volvió a presentarse la noche del jueves y la madrugada de ayer, luego del bloqueo de habitantes de la colonia Santa Cecilia sobre la avenida José López Portillo, en donde la circulación vial se restableció hasta alrededor de las 10:30 de la mañana a la altura de dicha colonia.

“Ya nos agarraron de puerquitos los mandos. Cada que se les ocurre nos acuartelan sin darnos apoyo de comida y agua”, expresó uno de los policías afectados, quien señaló que incluso personal que concluía su turno fue obligado a permanecer en servicio para atender la movilización.

Los elementos afirmaron que las órdenes se transmiten únicamente por radio y de manera verbal, además de que quien se niega a permanecer en servicio enfrenta sanciones.

“Si no se acata la orden nos hacen boleta de arresto o inician un procedimiento en Asuntos Internos”, aseguró otro de los uniformados.

Los inconformes señalaron que esta práctica también ocurrió durante los operativos implementados en los partidos de México en el Mundial de futbol, donde durante el más reciente encuentro permanecieron en funciones hasta las 11 de la noche sin recibir alimentos ni bebidas, además de no obtener posteriormente un día de descanso.

La misma situación se presentó durante un reciente operativo contra motociclistas, en el que varios policías permanecieron laborando hasta el día siguiente sin compensación.

Respecto a la falta de personal operativo, los elementos rechazaron que ese sea el problema, ya que aseguraron que existen suficientes policías en activo; sin embargo, denunciaron que algunos mandos mantienen asignados hasta tres elementos como escoltas o escribientes, lo que reduce el estado de fuerza disponible para la vigilancia en las calles.

“Lo hacen para perjudicar al personal, porque gente hay, pero la mayoría de los mandos cargan hasta de a tres elementos y a esos no los tocan para nada”, afirmaron.

Las quejas surgieron en medio de una creciente carga operativa derivada de bloqueos ciudadanos, manifestaciones y diversos dispositivos de seguridad implementados en Cancún, donde los agentes afirman que las jornadas extraordinarias se han vuelto cada vez más frecuentes.

Afirmaron que su jornada es de 12 horas de trabajo por 24 de descanso; sin embargo, en ocasiones las labores se prolongan, lo que dificulta el adecuado descanso del personal.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la SSCyT no habían fijado una postura sobre estas denuncias. Este medio solicitó la versión oficial para conocer el protocolo que se aplica en los acuartelamientos, las condiciones en que permanece el personal y los mecanismos de compensación por las horas extraordinarias, pero no hubo respuesta.

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JGH