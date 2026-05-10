Mujer policía de Cancún denuncia presunta explotación laboral en pleno Día de las Madres

En pleno Día de las Madres, mientras miles de familias celebran, una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo asegura que pasa la fecha atrapada bajo el sol, vigilando el puente Nichupté, sin agua suficiente, sin baños y con jornadas que, denuncia, han llegado hasta las 48 horas continuas sin descanso real ni pago extra. La agente, de 45 años, decidió romper el silencio pese al miedo a represalias.

Su testimonio expone presuntas condiciones laborales inhumanas para elementos asignados a los operativos del nuevo puente, donde -afirma- mujeres y hombres son obligados a permanecer durante días completos controlando que no ingresen vehículos pesados ni motocicletas de bajo cilindraje.

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“Nos prometieron que hoy, Día de las Madres, nos darían el descanso y acá estamos. Siento que estoy trabajando demasiado. Son turnos muy pesados, tratos inhumanos. Mis hijos están en la casa y yo acá; esa es mi celebración”, relató con impotencia.

La mujer asegura que oficialmente los turnos deberían ser de 12 horas de trabajo por 12 de descanso, pero en la práctica la realidad es otra. Denunció que recientemente permaneció tres días seguidos laborando y apenas recibió cuatro horas para ir a bañarse antes de regresar al servicio.

“Últimamente estoy trabajando muchísimo tiempo. Como mujer tengo necesidades y aquí donde nos ponen no hay ni baño. No es la primera vez”, lamentó.

El señalamiento va más allá del cansancio físico. Habla de agotamiento mental, abandono institucional y miedo. Según la oficial, muchos elementos no denuncian por temor a castigos o cambios arbitrarios de adscripción. “Pedimos igualdad, sí, pero hay cosas que rebasan. Ahora ya somos más mujeres policías”, expresó.

El hijo de la policía tuvo que ir personalmente con su madre para darle su regalo por el 10 de mayo / Liza Vera

La denuncia revive cuestionamientos sobre las condiciones en las que operan policías estatales en Quintana Roo, particularmente en proyectos emblemáticos como el puente Nichupté, obra insignia que ha sido presumida como símbolo de modernidad y movilidad para Cancún, pero que ahora queda marcada por acusaciones de explotación laboral.

Mientras las autoridades destacan avances de infraestructura y operativos de seguridad vial, detrás de los uniformes hay madres que aseguran pasar jornadas interminables bajo temperaturas extremas, sin sombra, sin agua cercana y sin condiciones mínimas de dignidad laboral. Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido postura sobre estas acusaciones.