Ataques de abejas y avispas mantienen en alerta a Quintana Roo; suman 736 atenciones en el año

En Quintana Roo se han registrado diversos ataques de abejas y avispas en lo que va del año. De acuerdo con la última información de la Estación de Bomberos, se han brindado hasta 736 atenciones en el estado, las cuales abarcan desde el retiro de colmenas hasta el auxilio por agresiones de estos insectos. Tan solo durante abril ocurrieron 82 casos.

El director de la corporación, Óscar Aguilar, mencionó que hasta el momento las cifras son similares a las del año 2025. Estos incidentes y alteraciones en el comportamiento de los insectos son protagonizados por las abejas africanizadas, una especie mestiza entre los ejemplares endémicos de la región y los africanos.

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Esta variedad es muy sensible a las vibraciones y al clima tropical; las altas temperaturas aceleran su actividad y el crecimiento de las colonias. Aunado a esto, las vastas áreas naturales donde habitaban están en reducción, por lo que ahora es más común verlas en zonas urbanas. En lo que va del año, en Cancún una persona resultó lesionada por esta causa, además de una mascota.

A nivel estatal no se cuenta con una estadística globalizada acerca de las intervenciones por presencia de enjambres alborotados. Sin embargo, en meses recientes se han reportado situaciones críticas en varios municipios. En Othón P. Blanco, específicamente en Chetumal, se registraron hasta 160 llamadas a los números de emergencia durante abril. En el municipio José María Morelos, los servicios de Protección Civil en la zona maya se incrementaron a casi el doble.

En la avenida Nichupté, de Cancún, varias personas quedaron lesionadas tras una embestida / Erick Romero

Entre los casos graves destaca el ocurrido hace menos de dos semanas en la comunidad El Ucum, donde dos niños resultaron lesionados y un perro murió tras un ataque. Asimismo, en José María Morelos otro enjambre dejó heridas a 10 personas, mientras que en Felipe Carrillo Puerto se reportaron incidentes similares. Incluso un avión comercial tuvo complicaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún debido a que un grupo de estos insectos impidió su despegue.

En Cancún se han registrado casos que causaron afectaciones menores y por lo menos una hospitalización. El pasado 19 de junio, un adulto mayor que se encontraba en el Arco Norte, a la altura de la Región 233, fue atacado por un enjambre y requirió traslado médico debido a las picaduras. Anteriormente, el 25 de abril, otro enjambre desató pánico en Plaza las Américas de Chetumal. De igual manera, este sábado 28 de junio se atendió un reporte en una zona de paraderos de la avenida Nichupté en Cancún, donde varias personas resultaron afectadas, mientras que en febrero un panal fue retirado de manera oportuna cerca del Palacio Municipal sin mayores incidentes.

Bomberos atribuyen los ataques al crecimiento de construcciones que propician la pérdida del hábitat de los insectos / Erick Romero

"Las cifras son similares a las del año pasado. No existe una sola causa por la que un enjambre se pueda poner agresivo, pero la situación es que las abejas africanizadas, que son la especie que tenemos en nuestro núcleo urbano y periférico, tienen la característica de ser muy territoriales y defensivas. Además, responden a las necesidades de su reina, y si ella se desplaza a otro sitio, la movilización es masiva en busca de proteger a su líder. No se trata de una agresividad espontánea, sino de su propia naturaleza", explicó Aguilar.

En un sondeo realizado en zonas de alta afluencia, los ciudadanos señalaron que, aunque comprenden que estos insectos son fundamentales para el ecosistema, temen sufrir picaduras al invadir de forma accidental su territorio. Mencionaron que el principal temor es la aparición de un panal en formación dentro de sus hogares o patios, por lo que confían en que las autoridades retiren las colmenas y las entreguen a apicultores para su resguardo.

"Son animalitos muy bonitos y fundamentales, pero como todo ser vivo responden a sus necesidades y a las amenazas si se sienten agredidos. En parte somos responsables por la destrucción de sus hábitats, y los pocos espacios que les quedan en la ciudad derivan en estos problemas. Ojalá las personas puedan entender eso y no se les estigmatice", opinó Sofía, una joven residente.

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Por otra parte, en la localidad de Xuxub, en Lázaro Cárdenas, una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad culminó con el rescate de una persona que presentaba lesiones graves tras ser atacada por un enjambre. El incidente activó un protocolo de respuesta inmediata en el que participaron de manera coordinada elementos de Protección Civil, la Estación de Bomberos, la Policía Municipal, personal de la alcaldía de Chiquilá y un grupo de ciudadanos voluntarios.

Debido a las condiciones geográficas y a la dificultad para acceder por tierra al sitio donde se encontraba la víctima, las brigadas de auxilio determinaron que la vía más rápida y segura para la extracción era la marítima. Los rescatistas se trasladaron a bordo de una embarcación menor para asegurar al lesionado, brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo. Tras la navegación de retorno hacia el puerto de Chiquilá, el afectado fue recibido en el muelle por paramédicos y trasladado a bordo de una ambulancia hacia un hospital de la región para recibir atención médica especializada.