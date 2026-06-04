Avanzan al 14% las obras de conservación carretera en Quintana Roo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance del 14 por ciento en las obras de conservación carretera aplicadas en Quintana Roo. El titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva Medina, informó desde Palacio Nacional que estas labores forman parte del programa nacional para modernizar las vialidades del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario presentó el balance general de la estrategia de mantenimiento.

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Explicó que el proyecto contempla un presupuesto de 50 mil millones de pesos para atender 18 mil kilómetros de ejes troncales en el territorio mexicano, con la meta de generar 100 mil empleos entre enero y diciembre.

La región sureste destaca como la zona con mayor cobertura al concentrar la atención de 3 mil 140 kilómetros de vías en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Esta intervención busca mejorar la conectividad logística y turística en localidades estratégicas como Cancún, Ciudad del Carmen, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Puerto Escondido.

La zona sureste es la de mayor cobertura, al concentrar la atención de 3 mil 140 km de vías intervenidas, en Q. Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán / POR ESTO!

Para este sector geográfico se destinaron 10 mil 873 millones de pesos distribuidos en 116 frentes de trabajo activos. La operatividad en el área permitió la creación de 20 mil 541 puestos laborales, de los cuales 6 mil 874 corresponden a contrataciones directas y 13 mil 694 a plazas indirectas.

Las actividades generales de repavimentación comenzaron en marzo y se proyecta su conclusión para diciembre próximo. El avance reportado hasta el momento equivale a 438 kilómetros concluidos, abarcando en el caso de Quintana Roo tramos ubicados en Cancún, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.

Respecto a la innovación de materiales, Esteva Medina señaló que se realizan pruebas piloto con sargazo en caminos rurales de otras entidades del país, sin incluir todavía al territorio quintanarroense. La explicación sobre el tema quedó inconclusa a pesar de que el Ejecutivo federal solicitó profundizar en los detalles del aprovechamiento de la macroalga.

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Reporte nacional

El informe desglosado por regiones ubica al norte con un 12% de progreso; el noreste, 16; el centro-occidente, 18; la zona centro, 15 y el sureste iguala la media con 14. Las proyecciones de la dependencia estiman elevar el porcentaje de carreteras libres en buen estado del 58 por ciento registrado en 2025, al 78 por ciento al cierre del 2026.

Las metas institucionales plantean un crecimiento gradual del 79 por ciento en el 2027, 80 en el 2028 y 90 en el 2029.

El objetivo final de la administración federal es que para el 2030 la totalidad de la red carretera libre de peaje opere en condiciones óptimas mediante la implementación de nuevas tecnologías de infraestructura.