Autobús de pasajeros se incendia en la autopista a Playa del Carmen; no hubo lesionados

Un autobús de pasajeros perteneciente a la empresa Del Valle fue consumido por las llamas durante la noche de este lunes sobre la autopista a Playa del Carmen, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y rescate, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de protección civil, el siniestro se registró a las 22:30 horas, activando de inmediato el protocolo de respuesta a través de la concesionaria Autopista del Mayab.

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Al arribar al sitio, el personal operativo de la dependencia visualizó el autobús detenido sobre el acotamiento del lado derecho de la vía de circulación, completamente envuelto en llamas.

El conductor de la unidad fue identificado como Cristino Rodríguez Vargas, quien confirmó que la unidad no transportaba pasajeros en ese momento.

Para el control y extinción total del fuego, los elementos bomberiles desplegaron maniobras de combate directo e intensivo, requiriendo el uso de 15 mil litros de agua.

Tras sofocar las llamas por completo, los rescatistas iniciaron las labores de enfriamiento de la estructura metálica para evitar cualquier riesgo de rebrotes de fuego o propagación a la vegetación aledaña.

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Las labores en la zona concluyeron formalmente a las 01:00 horas de este martes, manteniéndose el área abanderada y asegurada en espera de la llegada de una grúa de gran tonelaje para el retiro del vehículo siniestrado.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el conato de incendio, por lo que las autoridades competentes iniciaron los peritajes correspondientes para determinar los factores técnicos o mecánicos que provocaron el incidente