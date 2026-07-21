Médicos de Campeche llaman a cuidarse antes de un ataque cardíaco

Las deficiencias en el primer nivel de atención médica que brindan las clínicas, centros de salud y Unidades de Medicina Familiar (UMF), así como la escasa cultura de prevención, son los principales factores que explican el incremento de casos de infarto en Campeche, advirtió el Colegio de Médicos de Campeche A.C., al recordar que este padecimiento es la principal causa de muerte en México.

La Secretaría de Salud federal reportó que en lo que va de 2026, Campeche acumula 286 casos de Enfermedad Isquémica del Corazón, un incremento del 46.67% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 195 pacientes.

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El presidente del organismo, Luis Alberto Cuevas Fernández, señaló la necesidad de fortalecer la atención preventiva, ya que muchas enfermedades cardiovasculares pueden detectarse y controlarse oportunamente mediante revisiones periódicas.

La Enfermedad Isquémica del Corazón ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco por estrechamiento u obstrucción de arterias coronarias, lo que puede derivar en infarto o muerte.

Entre los factores de riesgo se encuentran la diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias (colesterol y triglicéridos elevados), tabaquismo y sedentarismo. El riesgo aumenta con la edad y en personas con enfermedades crónicas.

El especialista subrayó que la mejor estrategia es acudir a consultas periódicas de prevención, donde pueden detectarse presión arterial elevada, glucosa o colesterol altos antes de que ocasionen daños irreversibles.

Finalmente, llamó a la población campechana a adoptar estilos de vida saludables, realizar actividad física, evitar el tabaco y mantener control médico permanente, al advertir que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz contra la principal causa de muerte en México.