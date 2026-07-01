Quintana Roo lidera crecimiento de exportaciones, pero sigue en último lugar nacional por monto

Quintana Roo registró el mayor crecimiento porcentual de las exportaciones entre las 32 entidades del país durante el primer trimestre de 2026, al alcanzar un incremento anual de 764.7 por ciento. Sin embargo, detrás de ese resultado, el estado continúa ocupando el último lugar nacional por el monto total de mercancías enviadas al extranjero, debido al reducido tamaño de su sector exportador.

De acuerdo con el reporte de Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), elaborado por el Inegi, la entidad exportó mercancías por 14.4 millones de dólares entre enero y marzo de este año. Aunque la cifra representa un aumento sin precedentes respecto al mismo periodo de 2025, su participación dentro del comercio exterior mexicano sigue siendo mínima.

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La entidad reportó la mayor variación a nivel nacional, lo que la ubicó en los primeros lugares de crecimiento en diversos rubros. En el sector manufacturero sobresalieron Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo y Nayarit; mientras que en el sector agropecuario destacaron Quintana Roo, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Coahuila.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía de Quintana Roo, Paul Carrillo de Cáceres, detalló que este aumento en la canasta exportadora refleja una combinación de manufacturas orientadas a la industria de la construcción, el sector turístico y productos de alto valor, más que exportaciones tradicionales de materias primas.

A partir de los productos enviados al extranjero, este dinamismo parece estar impulsado principalmente por materiales para la construcción como cemento, hormigón y piedra artificial; joyería y metales preciosos; muebles, iluminación y accesorios asociados al equipamiento de hoteles y comercios; cosméticos, así como bienes industriales como bombas para líquidos.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, al corte del mes de abril de 2026, el estado mantiene la tendencia de exportar principalmente productos manufacturados vinculados con la edificación, el turismo, el comercio y bienes de consumo.

Para el director de la empresa Americas Alliance Network, Sergio León Cervantes, el incremento superior al 750 por ciento en el valor de los envíos es simbólico porque la cifra real está muy lejos de lo que logran otras entidades. “Vender 14.4 millones de dólares contra los 35 mil 481.8 que exporta Chihuahua, realmente no es algo representativo”, puntualizó.