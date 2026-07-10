Hoteles del Caribe Mexicano bajan tarifas y aplican medidas ante baja demanda turística

Ante una menor demanda turística a la esperada durante el inicio del verano, el sector hotelero del Caribe Mexicano intensificó sus estrategias de promoción con ajustes en tarifas y beneficios adicionales para atraer visitantes nacionales y del mercado regional, en busca de fortalecer la ocupación durante los próximos meses.

La industria turística concentra sus esfuerzos promocionales en el cierre del 2026 y, especialmente, en preparar un escenario más competitivo para el verano del 2027, ante la necesidad de recuperar dinamismo en la llegada de visitantes y fortalecer la actividad del sector.

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En destinos como Cancún, los centros de hospedaje reforzaron sus campañas comerciales con tarifas promocionales que parten desde los 2 mil pesos, dependiendo del establecimiento, la temporada y los servicios incluidos.

Estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar el flujo de visitantes, luego de que la afluencia registrada al inicio de la temporada vacacional se ubicara por debajo de las expectativas del sector, además de enfrentar una mayor competencia entre destinos turísticos.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, correspondiente del 1 al 5 de julio, la ocupación hotelera alcanzó 69.9% en la zona hotelera de Cancún; 43 en el centro de la ciudad; 49.1 en Puerto Morelos; 73.5 en la zona continental de Isla Mujeres y 48.8 en Tulum, porcentajes que reflejan una demanda menor a la prevista para este periodo.

A diferencia de años anteriores, cuando los ajustes operativos se concentraban entre septiembre y noviembre, algunos hoteles comenzaron a aplicar medidas desde julio, entre ellas los llamados “días solidarios”, con el objetivo de reducir costos sin recurrir a despidos y conservar la estabilidad laboral de sus colaboradores.

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El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña Segura, explicó que algunos establecimientos comenzaron a implementar los llamados “días solidarios”, un esquema mediante el cual los trabajadores toman descansos adicionales sin acudir a laborar durante periodos de baja ocupación, con el propósito de reducir gastos operativos sin recurrir a despidos.

Añadió que esta medida busca conservar las fuentes de empleo mientras el sector espera una recuperación en la llegada de visitantes durante los próximos meses.