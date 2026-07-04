“Llevamos dos años de vacas flacas”: Pequeños hoteles de Playa del Carmen registran desplome histórico

Los pequeños hoteles de Playa del Carmen atraviesan por sus peores momentos desde hace dos años, actualmente reportan un 35 por ciento de ocupación, sin embargo, el descenso de las tarifas ha golpeado a todos, porque no hay flujo económico, informó su presidente, Offner Arjona.

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Por su parte, el ciudadano Andrés Pulido comentó que trabajaba en uno de los pequeños hoteles pero al caer la ocupación fue despedido, aunque también otros establecimientos reportaron recorte de personal, voy a esperar si mejora la ocupación en las próximas vacaciones, en caso contrario, tendré que regresarme a mi estado de origen porque en Playa del Carmen todo es caro, refirió.

En el sector turismo sabíamos que el período de vacas flacas eran los meses de septiembre y octubre de cada año, sin embargo, ahora llevamos dos años de vacas flacas y no hay un pronóstico real de ocupación para los próximos meses, refirió Offner Arjona.

Hay incertidumbre en el sector de los pequeños hoteles de Playa del Carmen, porque el turismo de alto poder adquisitivo dejó de llegar, quizá en los hoteles grandes podrían hospedarse, ya que ese turismo siempre va buscando seguridad e higiene.

El turismo de alto poder adquisitivo que sostenía la economía dejó de llegar porque han cambiado de destino, ese segmento de visitantes que llegaba a Playa del Carmen, al tener todas las posibilidades de viajar, ha emigrado a otros países seguros.

De hecho, dijo que el turismo carretero también ha visto reducida su presencia en el destino porque por el clima de violencia la gente prefiere quedarse en lugares más cercanos a fin de evitar riesgos.

Para las próximas vacaciones de invierno es incierto hablar de algún repunte, ya que mientras impere el arribo de sargazo y el clima de violencia seguiremos en medio de este escenario de incertidumbre, relató Offner Arjona.

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, relató que impactó drásticamente a los destinos turísticos al suspenderse la promoción turística en los mercados del extranjero.

Ahora cada uno de los pequeños hoteles viene realizando su propia publicidad con el propósito de atraer visitantes, pero dijo que este colapso no se había tenido en los últimos años y, pese a esta caída, los pequeños hoteles se están viendo en problemas con la pesada carga tributaria.

Por su parte, el ciudadano Carlos Antonio Medrano, empleado de artesanías, comentó que Playa del Carmen se está convirtiendo en otro Tulum donde todo es muy caro y no hay dinero para sufragar los gastos del hogar.

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JGH