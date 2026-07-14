Conoce “el foso de la serpiente”, milenaria laguna construida por los mayas cerca de Uxmal, Yucatán

A pocos kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal se encuentra la laguna Chen Chan Akal, cuyo nombre en lengua maya significa "El Foso de la Serpiente".

Este antiguo cuerpo de agua ha sido, durante siglos, un punto de importancia para las comunidades mayas debido a su valor natural, histórico y simbólico, además de estar rodeado por relatos que han alimentado su misticismo.

Noticia Destacada Este es el cenote donde nadó la Emperatriz Carlota y aún se puede visitar en Yucatán

La laguna forma parte del paisaje de la región Puuc, caracterizada por sus colinas, selva baja caducifolia y una notable riqueza ecológica.

A diferencia de otras zonas de Yucatán donde predominan los cenotes, Chen Chan Akal destaca por ser una laguna de origen natural que concentra agua durante buena parte del año, favoreciendo la presencia de aves, reptiles y diversas especies de flora.

Noticia Destacada Verano 2026 en Yucatán: rentas de casas en pueblos mágicos para vacacionar

Especialistas consideran que la laguna desempeñó un papel importante para los antiguos habitantes de Uxmal y de los asentamientos cercanos, ya que representaba una fuente de abastecimiento de agua en una región donde este recurso siempre fue estratégico.

Su cercanía con una de las ciudades más importantes del periodo Clásico Tardío refuerza la relevancia que pudo tener dentro de la organización territorial y ceremonial de los mayas.

A diferencia de otros destinos turísticos del estado, Chen Chan Akal permanece como un sitio de baja afluencia, lo que permite conservar gran parte de su entorno natural.

Su cercanía con Uxmal ofrece la posibilidad de complementar la visita arqueológica con un recorrido por un espacio donde convergen naturaleza, historia y las tradiciones mayas que aún permanecen vivas en las comunidades de la región.