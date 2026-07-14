Vecinos de Los Manguitos en Champotón exigen solución a encharcamientos crónicos

Vecinos de la colonia Los Manguitos, en Champotón, externaron su malestar ante el problema añejo de encharcamientos que se registra en el cruce de la calle 16 con 19 durante la temporada de lluvias.

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Exigen la intervención de las autoridades competentes para que se apliquen las medidas correctivas, destacando que el agua tarda semanas en drenarse.

Lo anterior genera malos olores y mosquitos, además de que se vuelve prácticamente imposible pasar caminando, refirió Mildred Concepción.

Para algunos vecinos lo que requiere la arteria es de la aplicación de un buen trabajo de desazolve a los pozos de absorción, mientras que otros como Benjamín Herrera consideran que se requiere de una buena nivelación.

No es solo la esquina o cruce, cuando llueve, el agua cubre toda la calle 16, para transitarla se requiere de un cayuco, y no es exageración, lo pueden venir a corroborar, concluyó el declarante.

Durante la mañana de este martes, el diario Por Esto! realizó un recorrido por la zona de la cabecera, donde se platicó con varios vecinos, quienes externaron sus puntos de vista ante este añejo problema.

JGH