Concluye la temporada de caracol con bajas capturas y precios para pescadores de Champotón

De acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, la veda del caracol entrará en vigor a partir de este jueves 16 de julio, la cual se mantendrá vigente hasta el 14 de marzo de 2027.

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En el litoral campechano, por ejemplo, el período de captura de esta especie marina comenzó el pasado 15 de marzo del año en curso. En total fueron cinco meses de actividad.

Según los datos recabados, la presente temporada de captura de caracol no resultó favorable para los ribereños dedicados a esta actividad, debido a que los volúmenes de captura y los precios estuvieron por debajo de las expectativas.

Se logró saber que algunos pescadores abandonaron la actividad desde el pasado viernes 10 de julio, es decir, seis días antes del inicio oficial del período de veda.

Al menos en la recta final de la temporada, los volúmenes registrados fueron entre los 30 a 40 kilos por embarcación, mientras que el precio en playa terminó en promedio, a razón de 50 pesos.

Entre las especies de moluscos aprovechadas durante este ciclo destaca el caracol negro o tomburro, así como el sacabocado o Lix, respectivamente.

JGH