Vecinos exigen semáforo en cruce de Misión de las Flores de Playa del Carmen por riesgo de accidentes

La falta de un semáforo en el cruce de las avenidas Lilis y Constituyentes, en el fraccionamiento Misión de las Flores de Playa del Carmen, representa un riesgo constante para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, denunciaron vecinos de la zona, quienes exigieron al Ayuntamiento reforzar la infraestructura vial para prevenir accidentes.

Los habitantes Juan Manuel Osorio, Juan Carlos Pérez, Daniel Mendoza y Julio Torres señalaron que la intersección registra un intenso flujo vehicular y carece de un sistema de control que permita ordenar el tránsito, por lo que diariamente se presentan maniobras de riesgo.

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El comerciante Emmanuel Solís explicó que se trata de un cruce conflictivo debido a que pocos conductores ceden el paso.

"Es una avenida de alto riesgo porque todos quieren pasar al mismo tiempo. Para los peatones es todavía más peligroso y, aun así, las autoridades no le han dado prioridad", expresó.

Juan Manuel Osorio recordó que los semáforos son herramientas fundamentales para reducir accidentes, al ordenar el flujo de vehículos y peatones, además de mejorar la movilidad y disminuir la posibilidad de colisiones en intersecciones con alta carga vehicular.

Añadió que este tipo de infraestructura forma parte de los sistemas de gestión del tránsito y contribuye a garantizar una circulación más segura y eficiente.

Por su parte, Juan Carlos Pérez afirmó que en ese punto ya se han registrado diversos accidentes en los que se han visto involucrados automovilistas y mototaxistas, debido a que muchos conductores circulan a exceso de velocidad y no respetan las preferencias de paso.

"Es urgente instalar un semáforo para proteger a todos los usuarios de la vía, incluidos peatones y ciclistas", sostuvo.

En el mismo sentido, Daniel Mendoza comentó que cruzar la intersección resulta complicado, ya que, aunque existe un reductor de velocidad sobre la avenida Constituyentes, muchos automovilistas no disminuyen la velocidad ni respetan los señalamientos.

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Los vecinos coincidieron en que la regulación del tránsito mediante semáforos permitiría mejorar la movilidad, reducir la congestión y ofrecer mayor seguridad a quienes circulan diariamente por esa zona.

Finalmente, Julio Torres criticó que las autoridades municipales prioricen la autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios sin invertir en infraestructura vial suficiente.

"El crecimiento de la ciudad no ha ido acompañado de obras que garanticen una movilidad segura. Este cruce es un ejemplo de ello y representa un riesgo permanente para quienes transitamos por aquí", concluyó.