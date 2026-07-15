Keiko Fujimori recibe credenciales como presidenta electa de Perú antes de asumir el poder

Keiko Fujimori recibe este miércoles 15 de julio las credenciales que la reconocen oficialmente como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031, después de imponerse por un margen estrecho en la segunda vuelta electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó la ceremonia para las 11:30 horas, tiempo local, en el Gran Teatro Nacional de Lima, situado en el distrito de San Borja. El acto representa el cierre formal del proceso electoral peruano y antecede a la toma de posesión prevista para el próximo 28 de julio.

¿Quiénes reciben las credenciales junto con Keiko Fujimori?

Durante la sesión solemne, el organismo electoral también entrega sus documentos al primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, y al segundo vicepresidente, Miguel Torres. Los tres integraron la fórmula presidencial del partido Fuerza Popular.

La ceremonia está encabezada por Roberto Burneo, presidente del JNE, acompañado por los demás integrantes del pleno de la autoridad electoral.

Fujimori fue proclamada presidenta electa el pasado 3 de julio, una vez que concluyó la revisión de los resultados de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio. La candidata de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, frente a los 9 millones 173 mil 755 sufragios del aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

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La diferencia final fue de 49 mil 641 votos, uno de los márgenes más cerrados registrados en una elección presidencial peruana.

¿Cuándo asumirá Keiko Fujimori la Presidencia de Perú?

La dirigente política asumirá el Poder Ejecutivo el 28 de julio, fecha en la que Perú conmemora el aniversario de su independencia. Su mandato concluirá en 2031.

Con su triunfo, Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de Perú mediante sufragio popular. Dina Boluarte también ocupó la jefatura del Estado entre 2022 y 2025, pero llegó al cargo por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo.

La próxima mandataria alcanzó la Presidencia en su cuarto intento electoral. Tras la proclamación de los resultados, afirmó que recibió el triunfo con responsabilidad y expresó su intención de encabezar una etapa de diálogo en un país marcado por la división política.

El proceso electoral comenzó con la primera vuelta del 12 de abril, en la que participaron 35 fórmulas presidenciales, y concluyó después de la revisión de actas observadas y solicitudes de nulidad. El JNE sostuvo que los comicios representaron uno de los principales desafíos institucionales y organizativos de la historia reciente de Perú.

IO