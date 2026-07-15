Gusano barrenador golpea a Yucatán: una muerte, 37 casos humanos y más de 1,690 animales infestados

Una mujer originaria de Mérida es, hasta ahora, la única persona fallecida en Yucatán por miasis causada por el gusano barrenador del ganado, la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que reingresó a México en noviembre de 2024 procedente de Centroamérica. El dato se desprende del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal correspondiente a la semana 26 de 2026 (28 de junio al 4 de julio), que confirma un nuevo caso humano en el estado esa semana y eleva el acumulado yucateco a 37 personas entre 2025 y 2026: 7.6% de los 489 casos registrados en todo el país.

Con esa cifra, Yucatán se ubica en el quinto lugar nacional por número de contagios humanos, detrás de Chiapas (146 casos, 29.9% del total), Veracruz (92, 18.8%), Oaxaca (43, 8.8%) y Puebla (38, 7.8%), y por encima de Guerrero (29). De los tres decesos confirmados en el país por esta causa —uno en Yucatán, uno en Oaxaca y uno en Querétaro, según el boletín—, el yucateco fue de los primeros en documentarse.

Una plaga que llegó a 21 estados

La miasis por C. hominivorax es una infestación que ocurre cuando la mosca deposita huevecillos en heridas abiertas; al eclosionar, las larvas no permanecen en la superficie de la piel sino que penetran hacia el tejido vivo, lo que puede derivar en lesiones graves si no hay atención médica oportuna. Aunque la enfermedad afecta sobre todo al ganado, la Secretaría de Salud lleva desde 2025 un sistema especial de vigilancia epidemiológica para los casos humanos, que ya se han confirmado en 21 de las 32 entidades del país.

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En Yucatán, el brote no se limita a las personas: reportes de Senasica citados por medios locales documentan más de 1,690 animales infestados en al menos 100 municipios del estado durante el primer semestre de 2026, lo que sitúa a la entidad entre las más afectadas de la fauna doméstica y silvestre a nivel nacional, solo por detrás de estados como Chiapas y Veracruz en el frente ganadero.

El otro mal que crece: viruela símica

El boletín de la semana 26 también registra un salto notable en otro padecimiento: los casos acumulados de viruela símica (mpox) en Yucatán llegaron a 24, frente a apenas 2 registrados en todo 2025 —un incremento de doce veces—, con un caso confirmado en la última semana de corte.

A nivel nacional el acumulado es de 72 casos, por lo que Yucatán concentra una tercera parte de los contagios confirmados en México hasta esta semana epidemiológica, un dato que contrasta con el perfil bajo que había mantenido la entidad en este rubro durante el año anterior.

El dengue bajo control

En contraste, el panorama de dengue en Yucatán se mantiene comparativamente controlado: el boletín reporta apenas 3 casos de dengue no grave, 6 con signos de alarma y ningún caso grave acumulados en la semana de corte, cifras muy por debajo de las de estados como Sonora, Veracruz o Tabasco, que concentran la mayoría de los contagios nacionales en esta temporada de lluvias.

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El indicador que sí llama la atención en el terreno de la salud mental es la ideación suicida: el boletín registra 96 casos acumulados en Yucatán durante el 2026 (24 hombres y 72 mujeres), una cifra que ya duplica el total registrado en todo 2025 (46 casos). Los intentos de suicidio reportados en el estado suman 142 en lo que va del año, frente a 129 en el año completo anterior. Se trata de series basadas en notificación clínica -no en diagnósticos definitivos- y forman parte del sistema de vigilancia sindromática que la Secretaría de Salud usa para monitorear tendencias, no para calificar casos individuales.

Enfermedades crónicas, el mayor volumen

Más allá de los brotes que generan titulares, el grueso de la carga epidemiológica en Yucatán -como en el resto del país- sigue estando en las enfermedades crónicas no transmisibles. El boletín acumula, solo en lo que va de 2026, 4 mil 533 casos de diabetes mellitus tipo 2 en el estado, 5 mil 222 de hipertensión arterial, 9,986 de obesidad y 926 de enfermedad isquémica del corazón o cerebrovascular combinadas. A esto se suma un volumen considerable de infecciones intestinales (18,832 casos) y de mordeduras de perro (2,609 acumuladas), este último uno de los renglones más altos entre los estados de la península.

El mapa de la emergencia sanitaria

El caso de Yucatán ilustra un patrón que las autoridades federales han reconocido abiertamente: la mosca Cochliomyia hominivorax, ausente de México desde hacía más de tres décadas, se ha expandido en apenas año y medio a más de tres cuartas partes del territorio nacional, incluidas zonas tan alejadas de su punto de reingreso -Chiapas, en la frontera con Centroamérica- como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes del Mundial de Futbol 2026.

Que Yucatán se mantenga de forma sostenida entre los cinco estados con más casos humanos, y que ya registre una muerte asociada, coloca a la entidad en el centro de una vigilancia que, según reconoce la propia Secretaría de Salud, aún no logra revertir la tendencia de crecimiento semana tras semana.

En el sector ganadero de Yucatán, el manejo del brote ya se ha vuelto rutina: productores consultados por medios locales señalan que curan a sus animales con recursos propios ante la magnitud del problema, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia clínica en las zonas urbanas y rurales del estado para detectar a tiempo nuevos casos humanos.