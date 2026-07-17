Reforzarán recolección de sargazo en Quintana Roo; hoteleros consideran insuficiente la estrategia

El Gobierno de México anunció que incrementará la recolección de sargazo en Quintana Roo hasta alcanzar una capacidad de 6 mil toneladas diarias en altamar, además de convocar al sector hotelero a participar en las labores de contención antes de que la macroalga llegue a las playas. La estrategia fue presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mientras empresarios del ramo turístico consideraron que las acciones resultan insuficientes para atender el problema de fondo.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el principal riesgo no es únicamente la cantidad de talofita que arriba a las costas, sino las afectaciones que provoca una vez que permanece en los arenales. Señaló que, al descomponerse, genera ácido sulfhídrico y se vuelve tóxico, por lo que la prioridad será reforzar la recolección en mar abierto para impedir que llegue al litoral.

Noticia Destacada Sheinbaum alista gira por Quintana Roo; atenderá problemática en el Parque El Jaguar, sargazo y Tren Maya de carga

La funcionaria adelantó que se buscará involucrar a los hoteles en estas labores y anunció respaldo para la empresa Carbon Wave, instalada en Puerto Morelos, la cual transforma el sargazo en biofertilizante para exportación. Añadió que el objetivo es replicar este modelo en otros municipios mediante un parque de economía circular.

Asimismo, informó que fue modificada la carta pesquera para considerar al sargazo como un recurso y no como un residuo, lo que permitirá ampliar sus posibilidades de aprovechamiento en la producción de biomasa, energía, materiales para construcción y cosméticos.

Informaron que ahora la carta pesquera considera a la macroalga como un recurso y no un residuo / POR ESTO!

Las medidas fueron recibidas con reservas por representantes del sector hotelero. Abelardo Vara Rivera, presidente del Grupo Cancún y expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, afirmó que aumentar la recolección en altamar “sería una aspirina” y sostuvo que el problema requiere una respuesta internacional. Consideró que los Gobiernos de los países involucrados deben coordinar esfuerzos para atender el origen del fenómeno, debido al impacto que genera en los destinos turísticos del Caribe.

Por su parte, Roberto Cintrón señaló que algunos centros de hospedaje ya colaboran en la recolección de la macroalga, aunque aclaró que únicamente participan aquellos que cuentan con los recursos y el equipo necesario. Recordó que, hasta el año pasado, el sector destinaba alrededor de 150 millones de dólares anuales para atender esta problemática.

La llegada masiva de sargazo continúa representando uno de los principales retos ambientales y económicos para Quintana Roo. Hoteleros y prestadores de servicios turísticos han reportado cancelaciones de reservaciones y quejas de visitantes debido al mal olor y la acumulación del alga en la franja costera, situación que afecta la imagen de los destinos durante la temporada vacacional.