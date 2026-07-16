Sheinbaum Pardo confirma apoyo consular por muerte de mexicano que huía de ICE en Florida y rechaza criminalizar la migración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México brinda asistencia consular a la familia del ciudadano mexicano que murió atropellado cuando intentó escapar de un operativo migratorio en Florida.

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, le notificó el caso desde el miércoles. Añadió que el Consulado de México inició contacto con los familiares de la víctima.

El fallecido era un mexicano de 28 años cuya identidad no había sido divulgada por las autoridades estadounidenses. Su muerte ocurrió la mañana del martes 14 de julio en St. Augustine, dentro del condado de St. Johns.

¿Cómo murió el mexicano durante el operativo de ICE en Florida?

El ciudadano mexicano se encontraba con otras tres personas dentro de un vehículo estacionado cerca de una gasolinera cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional se acercaron al grupo.

Los cuatro ocupantes huyeron a pie. El mexicano intentó cruzar la carretera estatal 16 y fue alcanzado por un camión con remolque que circulaba por dicha vía. El conductor se detuvo para auxiliarlo, pero el hombre murió en el lugar, según la Patrulla de Carreteras de Florida.

Noticia Destacada Ya son 18 mexicanos muertos bajo custodia o durante operativos de ICE; tres casos se sumaron desde abril

Sheinbaum señaló que la Cancillería revisará si ya existe autorización para revelar su nombre y explicó que el fallecimiento será incorporado a las acciones diplomáticas y jurídicas que México impulsa por las muertes de connacionales relacionadas con operativos o centros de detención migratoria.

Con este deceso, el recuento difundido por el Gobierno mexicano y medios nacionales asciende a 18 mexicanos fallecidos bajo custodia o durante intervenciones vinculadas con ICE, después de que tres casos se sumaron desde abril.

Sheinbaum rechaza reactivación de detenciones vehiculares

La presidenta también manifestó su desacuerdo con la decisión de reanudar las detenciones de vehículos durante operativos migratorios en Estados Unidos.

Sheinbaum sostuvo que las personas acusadas de cometer delitos deben enfrentar el procedimiento correspondiente, pero aclaró que la condición migratoria irregular no puede equipararse con una conducta criminal.

“No estamos de acuerdo. La migración no debe criminalizarse”, afirmó.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que el @GobiernoMX mantiene contacto con las familias del ciudadano mexicano que falleció durante una operación migratoria en #EstadosUnidos. Reiteró su rechazo a la criminalización de la migración y defendió el respeto a… pic.twitter.com/zF1jOBukVx — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 16, 2026

La mandataria indicó que, cuando una persona deba ser deportada conforme a las leyes estadounidenses, el procedimiento tiene que realizarse con respeto a los derechos humanos y en coordinación con el país de origen.

También pidió considerar la situación de quienes llevan décadas trabajando en Estados Unidos, fueron contratados por empresas de ese país y mantienen vínculos familiares y comunitarios, aunque carezcan de documentos migratorios.

El Gobierno mexicano ya anunció denuncias ante fiscalías estadounidenses por fallecimientos de connacionales y acciones contra empresas responsables de administrar centros de detención, además de solicitar investigaciones independientes sobre los operativos de ICE.

IO