Gobierno federal anuncia plan histórico de energía renovable: México sumará 32 mil MW y reducirá dependencia del gas natural

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles una de las estrategias energéticas más ambiciosas de las últimas décadas, con la que busca fortalecer la soberanía energética del país mediante la expansión de la generación eléctrica con fuentes renovables.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el objetivo es incorporar alrededor de 32 mil megawatts (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica para 2030, de los cuales aproximadamente 22 mil MW provendrán de tecnologías renovables como energía solar, eólica, geotérmica, termosolar e hidroeléctrica.

La funcionaria explicó que esta transformación permitirá atender el crecimiento de la demanda energética, impulsar el desarrollo económico y garantizar el acceso a la electricidad en todo el territorio nacional.

México apuesta por energías limpias para fortalecer su soberanía energética

De acuerdo con la Secretaría de Energía, cerca del 70 por ciento de toda la nueva capacidad de generación prevista durante el sexenio estará basada en fuentes renovables.

Entre los proyectos contemplados destacan más de 12 mil MW de generación fotovoltaica y cerca de 6 mil 800 MW de energía eólica. Además, se contempla la modernización de centrales hidroeléctricas y el fortalecimiento de proyectos geotérmicos.

Noticia Destacada Sener destaca avance en soberanía y transición energética durante inauguració de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III

La estrategia también considera la construcción de infraestructura de respaldo a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante nuevas centrales de ciclo combinado que garantizarán la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional mientras avanza la transición energética.

CFE mantendrá el control de la generación eléctrica

Las autoridades destacaron que el Estado conservará la rectoría del sector eléctrico. La meta es que para 2030 el sector público aporte el 61 por ciento de la generación nacional de electricidad.

Para alcanzar este objetivo se proyecta una inversión cercana a los 739 mil millones de pesos. Según el plan presentado, la CFE participará en el 79 por ciento de la nueva capacidad instalada, ya sea mediante inversión directa o a través de esquemas de financiamiento que mantendrán la propiedad de los activos en manos del Estado.

El Gobierno federal subrayó que esta política permitirá recuperar la planeación energética nacional y garantizar que la expansión del sistema responda a criterios de desarrollo social y seguridad energética.

Puerto Peñasco y Mulegé, proyectos emblemáticos de la transición energética

Durante la presentación también se destacaron proyectos considerados estratégicos para el futuro energético del país.

#MañaneraDelPueblo. “Por primera vez estamos con proyectos de 32 mil wegawatts, de los cuales, el 70 por ciento son energías renovables”, destaca la presidenta @Claudiashein pic.twitter.com/QytdNiThvt — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 24, 2026

Uno de ellos es la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, que al concluir sus cuatro etapas alcanzará una capacidad de mil MW, convirtiéndose en una de las plantas solares más importantes de América Latina.

Otro proyecto innovador es el denominado "Oasis", ubicado en Mulegé, Baja California Sur, donde se combinarán paneles solares, sistemas de almacenamiento con baterías e hidrógeno verde para suministrar electricidad a una región aislada del Sistema Eléctrico Nacional.

Según la CFE, este esquema permitirá almacenar energía solar en forma de hidrógeno y utilizarla posteriormente para generar electricidad, incluso durante la noche.

Sheinbaum destaca reducción de emisiones y menor consumo de gas

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el programa como un hecho histórico para el país al considerar que, por primera vez, el crecimiento de la capacidad eléctrica se sustentará mayoritariamente en energías limpias.

#MañaneraDelPueblo | @LuzElena_GE, titular de la @SENER_mx, presentó los avances del Plan de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables el cual es fundamental para el fortalecimiento de la soberanía energética del país. Además, detalló que:



➡️Actualmente, México genera 354… pic.twitter.com/GEkLAAtZv4 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 24, 2026

La mandataria señaló que el incremento de la generación renovable permitirá reducir las emisiones contaminantes y disminuir gradualmente la dependencia del gas natural importado.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la estrategia evitará la emisión de alrededor de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030, además de contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático.

Sheinbaum aseguró que esta transformación fortalecerá la soberanía energética, impulsará el desarrollo económico y permitirá avanzar hacia un sistema eléctrico más limpio, confiable y sustentable para las próximas décadas.

IO