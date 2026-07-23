Temporada de huracanas en Quintana Roo: ¿Qué hacer antes, durante y después?

La temporada de huracanes en el Atlántico mantiene en alerta a Quintana Roo, una de las entidades más expuestas al impacto de ciclones tropicales cada año.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones, las autoridades recomiendan a la población prepararse con anticipación, seguir únicamente la información oficial y conocer las medidas de prevención que deben aplicarse antes, durante y después del paso de un huracán para proteger la vida y reducir riesgos.

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Antes

Desconecta la electricidad y cierra el paso del gas para evitar accidentes

Guardar bien los documentos importantes y objetos de valor

Abasto: Tener suficiente agua potable y alimentos enlatados para varios días

Tener un radio de pilas, cerillo, velas y pilas extras

Reserva dinero para transporte, alimentos y medicinas

Reforzar puerta ventanas y techo, reparar cualquier daño previo

Evacuar al refugio más cercano y si lo indican las autoridades

Seguir siempre las indicaciones oficiales

Durante

Mantenerse atento solo a información oficial

No salir, quedarse en casa incluso si parece haber calma. El ojo del huracán es peligroso

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Después