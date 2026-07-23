Temporada de huracanas en Quintana Roo: ¿Qué hacer antes, durante y después?

La temporada de huracanes en el Atlántico mantiene en alerta a Quintana Roo, una de las entidades más expuestas al impacto de ciclones tropicales cada año.
Ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones, las autoridades recomiendan a la población prepararse con anticipación, seguir únicamente la información oficial y conocer las medidas de prevención que deben aplicarse antes, durante y después del paso de un huracán para proteger la vida y reducir riesgos.
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Antes
- Desconecta la electricidad y cierra el paso del gas para evitar accidentes
- Guardar bien los documentos importantes y objetos de valor
- Abasto: Tener suficiente agua potable y alimentos enlatados para varios días
- Tener un radio de pilas, cerillo, velas y pilas extras
- Reserva dinero para transporte, alimentos y medicinas
- Reforzar puerta ventanas y techo, reparar cualquier daño previo
- Evacuar al refugio más cercano y si lo indican las autoridades
- Seguir siempre las indicaciones oficiales
Durante
- Mantenerse atento solo a información oficial
- No salir, quedarse en casa incluso si parece haber calma. El ojo del huracán es peligroso
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Después
- Esperar, solo salir cuando los autoricen las autoridades
- Verificar los techos, ventanas, cisternas y tinacos
- Mantenerse alejado de estructuras que estén en riesgo de colapso
- No tocar cables eléctricos caídos o mojados
- Reportar si hay personas heridas, buscar ayuda médica o contactar a las autoridades