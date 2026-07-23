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Temporada de huracanas en Quintana Roo: ¿Qué hacer antes, durante y después?

Las autoridades exhortan a la población de Quintana Roo a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y atender las recomendaciones de emergencia.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

1 min

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Durante el paso de un huracán, las autoridades recomiendan permanecer en un lugar seguro y evitar salir
Durante el paso de un huracán, las autoridades recomiendan permanecer en un lugar seguro y evitar salir / Especial

La temporada de huracanes en el Atlántico mantiene en alerta a Quintana Roo, una de las entidades más expuestas al impacto de ciclones tropicales cada año.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones, las autoridades recomiendan a la población prepararse con anticipación, seguir únicamente la información oficial y conocer las medidas de prevención que deben aplicarse antes, durante y después del paso de un huracán para proteger la vida y reducir riesgos.

Aunque Quintana Roo no es una zona de alta actividad sísmica, especialistas consideran necesario reforzar la cultura de prevención

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Antes

  • Desconecta la electricidad y cierra el paso del gas para evitar accidentes
  • Guardar bien los documentos importantes y objetos de valor
  • Abasto: Tener suficiente agua potable y alimentos enlatados para varios días
  • Tener un radio de pilas, cerillo, velas y pilas extras
  • Reserva dinero para transporte, alimentos y medicinas
  • Reforzar puerta ventanas y techo, reparar cualquier daño previo
  • Evacuar al refugio más cercano y si lo indican las autoridades
  • Seguir siempre las indicaciones oficiales

Durante

  • Mantenerse atento solo a información oficial
  • No salir, quedarse en casa incluso si parece haber calma. El ojo del huracán es peligroso
La categoría 5 es la más devastadora llegando a colapsar casas y edificios, destrucción de autos e inundaciones extremas de más de 3 metros de altura

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Después

  • Esperar, solo salir cuando los autoricen las autoridades
  • Verificar los techos, ventanas, cisternas y tinacos
  • Mantenerse alejado de estructuras que estén en riesgo de colapso
  • No tocar cables eléctricos caídos o mojados
  • Reportar si hay personas heridas, buscar ayuda médica o contactar a las autoridades

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