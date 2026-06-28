"No estamos preparados": Meteorólogo advierte falta de prevención ante sismos en Quintana Roo

En Quintana Roo no existe una cultura de prevención ante sismos, debido a que la entidad históricamente no ha sido considerada una zona sísmica, por lo que la población no está preparada para actuar en caso de un movimiento telúrico o incluso de un posible maremoto, advirtió Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

El especialista explicó que, aunque los sismos registrados recientemente en el estado no dejaron afectaciones, estos eventos deben motivar a las autoridades a fortalecer la cultura de la prevención y analizar con mayor profundidad el comportamiento geológico de la Península de Yucatán.

"La gente ha aprendido a vivir y a prepararse para la temporada de huracanes porque durante muchos años se ha trabajado en la prevención. Hoy la población sabe qué hacer antes, durante y después del impacto de un ciclón; sin embargo, ante un sismo prácticamente nadie está preparado, ni siquiera para un eventual maremoto", señaló.

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Morales Ocaña recordó que el pasado 8 de junio de 2026 se percibió un sismo en Quintana Roo y que, posteriormente, durante la madrugada del 21 de junio, se registró otro movimiento de magnitud 4.6 con epicentro a 17 kilómetros al este de Felipe Carrillo Puerto. Aunque en ambos casos no hubo daños materiales ni personas lesionadas, consideró que estos eventos no deben pasar desapercibidos.

Explicó que, históricamente, la mayoría de los sismos que llegan a sentirse en Quintana Roo corresponden a ondas sísmicas provenientes de epicentros ubicados en el Mar Caribe, Cuba, Honduras o el Golfo de México. Como ejemplo, recordó el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el 8 de junio de este año frente a Cuba, el cual fue percibido con claridad en Cancún y otros municipios del norte del estado.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, Quintana Roo no es una región propensa a registrar sismos con epicentro local, ya que estos son extremadamente raros. El registro histórico señala que el movimiento más antiguo con fuerte percepción en la entidad ocurrió el 15 de noviembre de 1908, mientras que el de mayor magnitud cercano al estado fue uno de 6.5, registrado el 9 de agosto de 1980.

Ante este panorama, el meteorólogo calificó como "extraño" que recientemente se hayan sentido movimientos telúricos en la entidad y consideró que las autoridades deben estudiar las posibles causas.

"Es insólito porque sabemos que vivimos en una zona que no es sísmica. La Península de Yucatán está formada principalmente por roca caliza, un tipo de suelo que normalmente amortigua la propagación de las ondas sísmicas. Por eso llama la atención que se estén registrando estos movimientos", explicó.

Añadió que en municipios de Yucatán, como Ticul, es común que ocurran pequeños sismos, aunque éstos no suelen propagarse hacia el resto de la Península. Sin embargo, consideró que los especialistas deben analizar si existe algún cambio en el comportamiento de la corteza terrestre.

"Las autoridades ya deberían estar estudiando qué está ocurriendo. Podría tratarse de un debilitamiento de la corteza terrestre en la Península, aunque eso corresponde determinarlo a los expertos", comentó.

Al ser cuestionado sobre si Quintana Roo está preparado para enfrentar un sismo de mayor magnitud, respondió que la respuesta es negativa.

"No, definitivamente no estamos preparados. La Península de Yucatán no es una zona sísmica y, por lo tanto, la población no tiene la experiencia que sí existe en estados como Guerrero u Oaxaca, donde los sismos forman parte de la vida cotidiana y la gente conoce los protocolos de actuación", afirmó.

Incluso, agregó que tampoco existe preparación para enfrentar un posible maremoto o tsunami de origen tectónico.

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Explicó que este tipo de fenómenos ocurre cuando las placas tectónicas chocan o se deslizan bajo el fondo marino, liberando de forma repentina la energía acumulada durante años y desplazando enormes volúmenes de agua que generan grandes olas.

Finalmente, Morales Ocaña consideró que las autoridades deben comenzar a trabajar en estrategias de prevención y difusión dirigidas a la ciudadanía.

"Ya deberíamos estar pensando en algún sistema de alertamiento. Recordemos que en la Península de Yucatán no existe una alerta sísmica como la que opera en otras regiones del país. Aunque los movimientos aquí suelen ser de baja intensidad, muchas personas los perciben y otras no. Es importante que Protección Civil comience a informar a la población sobre qué hacer en caso de un sismo para evitar pánico y fomentar una cultura de prevención", concluyó.