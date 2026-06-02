Temporada de huracanes en Quintana Roo: Conoce las categorías y sus riesgos

La temporada de huracanes en Quintana Roo para este 2026 inició a partir de ayer 1 de junio, por lo que se ha compartido información esenciales sobre estos fenómenos naturales.

Los huracanes se clasifican en distintas categorías, que van desde la 1 hasta la 5, por lo que a continuación se encuentra sus clasificaciones como los niveles de daño que pueden causar cada una.

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Categoría 1 (119 km/h)

Daños a los árboles, vallas publicitarias y casas móviles

Inundaciones en zonas pequeñas

Categoría 2 (153 km/h)

Árboles derribados, vallas publicitarias y destrucción parcial de techos, puertas y ventanas

Carreteras y caminos de las costas inundados

Categoría 3 (177 km/h)

Letreros derribados por el viento

Daños a techos, puertas y ventanas de edificios

Casas móviles destruidas

Grandes inundaciones en zonas costeras

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Categoría 4 (208 km/h)

Árboles y vallas publicitarias arrancadas

Graves daños en estructuras de casas (techos y algunas paredes)

Inundaciones graves en 10 kilómetros

Categoría 5 (51 km/h)