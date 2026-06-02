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Temporada de huracanes en Quintana Roo: Conoce las categorías y sus riesgos

Protección Civil compartió cuántas categorías se dividen los huracanas y los diferentes daños que pueden causar.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

2 de jun de 2026

1 min

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La categoría 5 es la más devastadora llegando a colapsar casas y edificios, destrucción de autos e inundaciones extremas de más de 3 metros de altura
La categoría 5 es la más devastadora llegando a colapsar casas y edificios, destrucción de autos e inundaciones extremas de más de 3 metros de altura / Especial

La temporada de huracanes en Quintana Roo para este 2026 inició a partir de ayer 1 de junio, por lo que se ha compartido información esenciales sobre estos fenómenos naturales.

Los huracanes se clasifican en distintas categorías, que van desde la 1 hasta la 5, por lo que a continuación se encuentra sus clasificaciones como los niveles de daño que pueden causar cada una.

Se pronostica que la temporada de huracanes 2026 impacte fuerte en el país.

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Categoría 1 (119 km/h)

  • Daños a los árboles, vallas publicitarias y casas móviles
  • Inundaciones en zonas pequeñas

Categoría 2 (153 km/h)

  • Árboles derribados, vallas publicitarias y destrucción parcial de techos, puertas y ventanas
  • Carreteras y caminos de las costas inundados

Categoría 3 (177 km/h)

  • Letreros derribados por el viento
  • Daños a techos, puertas y ventanas de edificios
  • Casas móviles destruidas
  • Grandes inundaciones en zonas costeras
La nueva temporada de ciclones arranca con pronósticos moderados

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Categoría 4 (208 km/h)

  • Árboles y vallas publicitarias arrancadas
  • Graves daños en estructuras de casas (techos y algunas paredes)
  • Inundaciones graves en 10 kilómetros

Categoría 5 (51 km/h)

  • Árboles arrancados de raíz
  • Casas y edificio colapsados, destrucción de autos
  • Inundaciones extremas de más de 3 metros de altura
  • Evacuación masiva inmediata

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