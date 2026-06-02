Temporada de huracanes en Quintana Roo: Conoce las categorías y sus riesgos

La temporada de huracanes en Quintana Roo para este 2026 inició a partir de ayer 1 de junio, por lo que se ha compartido información esenciales sobre estos fenómenos naturales.
Los huracanes se clasifican en distintas categorías, que van desde la 1 hasta la 5, por lo que a continuación se encuentra sus clasificaciones como los niveles de daño que pueden causar cada una.
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Categoría 1 (119 km/h)
- Daños a los árboles, vallas publicitarias y casas móviles
- Inundaciones en zonas pequeñas
Categoría 2 (153 km/h)
- Árboles derribados, vallas publicitarias y destrucción parcial de techos, puertas y ventanas
- Carreteras y caminos de las costas inundados
Categoría 3 (177 km/h)
- Letreros derribados por el viento
- Daños a techos, puertas y ventanas de edificios
- Casas móviles destruidas
- Grandes inundaciones en zonas costeras
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Categoría 4 (208 km/h)
- Árboles y vallas publicitarias arrancadas
- Graves daños en estructuras de casas (techos y algunas paredes)
- Inundaciones graves en 10 kilómetros
Categoría 5 (51 km/h)
- Árboles arrancados de raíz
- Casas y edificio colapsados, destrucción de autos
- Inundaciones extremas de más de 3 metros de altura
- Evacuación masiva inmediata