Conmemoran el 79 aniversario de la fundación de José María Morelos

Con una Sesión Pública y Solemne de Cabildo realizada en el Teatro de la Ciudad "Kilómetro Cincuenta", autoridades municipales conmemoraron el 79 aniversario de la fundación de la comunidad que dio origen al actual municipio de José María Morelos.

Durante la ceremonia, el expresidente municipal Ismael Gómez Tox dio lectura a una semblanza histórica del antiguo Kilómetro Cincuenta, en la que recordó los orígenes de la comunidad y reconoció la labor de algunos de sus fundadores, entre ellos Nazario Ruiz, José Wicab y Marcelino Varguez, quienes contribuyeron al desarrollo de la localidad.

En su mensaje, el presidente municipal destacó el legado de las familias fundadoras y afirmó que, gracias a su esfuerzo y visión, José María Morelos se ha consolidado como uno de los municipios con mayor crecimiento en la región.

Al acto asistieron los expresidentes municipales Otto Ventura Osorio, Sergio de la Cruz, Ismael Gómez Tox y Juan Parra, así como hijas, hijos y nietos de los fundadores de la ciudad, quienes participaron en la conmemoración del aniversario.