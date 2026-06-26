Feligreses de José María Morelos limpian la iglesia colonial que se encuentra en su comunidad

Vecinos de la comunidad y miembros de la feligresía católica del poblado, realizaron la limpieza de techo y los muros de la iglesia colonial qué estaba lleno de vegetación.

Andrés Cab, integrante de la feligresía católica del poblado, explicó que fue una labor riesgosa la que realizó la gente, porque no contaban con ningún tipo de herramienta para asegurarse desde las alturas y, agregó, caminar a 10 metros de altura fue una hazaña, dijo.

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Indicó el techo de bóveda del presbítero de la iglesia, la única área de la iglesia techada, y dijo que ese techo no tiene varilla, sino que está construido con pura piedra, pero la gente subió a limpiarlo, porque estaba lleno de vegetación.

Dijo, esta es la segunda ocasión que coordina las labores de limpieza de los muros y la bóveda. Refirió, que gracias al cuidado en que se ha hecho, no se ha registrado ningún percance. Dio a conocer que la iglesia de Saban es un monumento colonial admirado por gente de la zona y por turistas nacionales.