Se registra cosecha histórica de frutas en la localidad de Sabán en José María Morelos

Este mes de junio en el campo se ha estado cosechando mucha fruta de temporada como no se había hecho en más de 20 años, señalaron vecinos de la localidad de Sabán qué se identificaron como Emigdio Nahust y Gregorio Poot.

Indicaron que este mes se ha estado bajando mango, huaya, grosella silvestre, guanábana, limón, mamey, plátano, melón, nance, y, más recientemente, pitahaya.

Comentaron que en otros años se daban dos o tres tipos de fruta para estas fechas, pero esta vez hay en todas partes mango, la huaya y otras de las frutas antes mencionadas.

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Emigdio dijo que la semana pasada inició la cosecha de pitahaya, indicó que en el pueblo se está vendiendo la pieza a 10 pesos y la caja a 500 pesos.

Frutas como el mango, hay mucho y la gente está vendiendo la pieza en 4 pesos, pero casi nadie lo está comprando, dijo. Atribuyó a la buena producción de las frutas que se están cosechando en el pueblo a las lluvias que se han mantenido constantes este año.