Buscan proteger cuatro palabras mayas por presunto uso comercial sin autorización

El Gobierno de México activó un procedimiento para proteger cuatro palabras de origen maya que presuntamente fueron utilizadas con fines comerciales sin autorización y convocó a las comunidades indígenas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche a participar en la defensa de este patrimonio cultural, en un proceso que podría sentar un precedente sobre el uso de expresiones pertenecientes a los pueblos originarios.

La Secretaría de Cultura publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos convocatorias dirigidas a las comunidades que se identifican como parte del pueblo maya para que determinen si consideran afectados sus derechos colectivos y, en su caso, se adhieran a los procedimientos administrativos iniciados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

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Las expresiones sujetas a protección son Kuxtal, Myakaan, Mayakaan y Ka'an, reconocidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) como parte del patrimonio cultural del pueblo maya asentado en la Península de Yucatán, con base en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.

Uno de los expedientes fue promovido por integrantes del Pueblo Maya y del Gran Consejo Maya de Quintana Roo contra la empresa Altura 1704 Proyectos S. de R.L. de C.V. y Carmen Esther Hernández Villaseñor, por el presunto uso indebido de la palabra Kuxtal.

Analizarán el asunto en el foro que se hará el 1 de agosto en Cancún / Liza Vera

El segundo procedimiento fue presentado por integrantes del Pueblo Maya contra Desarrolladora Gredos, S.A. de C.V., KL4 Construcciones, S.A. de C.V. y José Antonio Vázquez Cortázar, por el presunto uso sin autorización de las palabras Myakaan, Mayakaan y Ka'an.

De acuerdo con los documentos oficiales, el objetivo es que las propias comunidades participen directamente en el proceso y hagan valer sus derechos si consideran que esas expresiones, al formar parte de su patrimonio cultural, fueron utilizadas sin su consentimiento.

El director del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes, Pablo Martínez, sostuvo que la lengua y la cultura de los pueblos originarios no deben convertirse en marcas comerciales ni explotarse con fines mercantiles sin el consentimiento de las comunidades. Adelantó que este tema formará parte del foro sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, programado para el próximo 1 de agosto en Cancún.

Por su parte, el abogado especialista en propiedad intelectual, Hugo Alday Nieto, explicó que la marca Mayakan existe desde hace más de una década; sin embargo, consideró que la reciente reforma para proteger los elementos de la cultura maya dificultará que este tipo de registros continúen utilizándose bajo las nuevas disposiciones legales.