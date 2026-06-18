Comunidades mayas llevan su lucha ambiental ante la SCJN; exigen proteger cenotes, abejas y tierras originarias

Comunidades mayas de Yucatán y Campeche solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer tres juicios estratégicos relacionados con la protección de los cenotes, las abejas y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al considerar que podrían convertirse en precedentes históricos para la defensa del patrimonio biocultural de la Península de Yucatán.

Integrantes del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal señalaron que la intervención del máximo tribunal del país permitiría establecer criterios relevantes sobre los derechos de la naturaleza, la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

“Hay una declaratoria de los pueblos mayas y exigen a las autoridades acciones concretas ante la crisis ambiental”, afirmó la abogada Lourdes Medina Carrillo, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.

Las organizaciones sostuvieron que la petición se da en un contexto de creciente crisis socioambiental en la región, marcada por la expansión de actividades agroindustriales que, aseguran, han provocado afectaciones al territorio maya, los recursos hídricos y la biodiversidad.

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Medina Carrillo señaló que en Yucatán persisten graves impactos ambientales y sociales asociados a la industria porcícola, mientras que en Campeche las principales afectaciones derivan de la expansión de monocultivos, los cultivos transgénicos y el uso indiscriminado de pesticidas.

Lucha con megagranjas

Uno de los asuntos que se busca llevar a la Suprema Corte está relacionado con la comunidad de Homún y la lucha legal contra la megagranja porcícola conocida como PAPO, instalada dentro de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes.

Los promoventes buscan una resolución definitiva que declare la inviabilidad de este tipo de proyectos en un acuífero kárstico considerado altamente vulnerable a la contaminación. Asimismo, piden que se garantice el derecho del pueblo maya a la consulta previa, libre e informada.

“Se le pide a la Suprema Corte que declare la inviabilidad absoluta de esta granja porcícola y que se garantice la no repetición de estos actos, es decir, que no se vuelvan a instalar megaproyectos y que haya reparación integral, porque no se informó lo que ocurrió con los residuos que se produjeron”, expresó la abogada.

De manera paralela, otro de los juicios plantea el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes y el otorgamiento de su custodia al pueblo maya de Homún como mecanismo de protección frente a actividades potencialmente contaminantes.

“Las fábricas y las megaindustrias vienen a lastimar a los que habitamos aquí. Pedimos que pongan atención, que nos escuchen y que se pongan en nuestros zapatos en algún momento para llegar a la resolución de nuestras problemáticas”, manifestó Maribel Ek, habitante de Homún.

Protección apícola

En Campeche, las comunidades mayas de Hopelchén solicitaron que la SCJN atraiga un juicio relacionado con la protección de las abejas, cuya supervivencia, afirman, se ha visto comprometida por la expansión de monocultivos, la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos.

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“En Hopelchén, desde el 2012 iniciamos este proceso de lucha de defensores y en el 2015 tuvimos una resolución a favor de las comunidades. La soya transgénica sigue aumentando, los monocultivos siguen creciendo. Ayer apenas nos reportaron muerte de abejas, y todos los días sucede”, señaló la defensora maya y apicultora Leydy Pech.

La demanda plantea incluso el reconocimiento de las abejas como sujetos de derechos, con el propósito de garantizar la protección de estos polinizadores fundamentales para los ecosistemas y para la economía de numerosas comunidades mayas de la Península.

Las organizaciones denunciaron que sustancias como el fipronil y el glifosato han sido señaladas como responsables de episodios de muerte masiva de abejas registrados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sentencias sin cumplir

Leydy Pech recordó que, aunque los pueblos indígenas han obtenido diversas sentencias favorables en los últimos años, muchas de ellas no han sido cumplidas plenamente, por lo que consideró indispensable que la Suprema Corte emita resoluciones de fondo que permitan garantizar la protección efectiva del territorio y los derechos colectivos.

Para las comunidades mayas y las organizaciones acompañantes, la eventual atracción de estos tres asuntos representa una oportunidad sin precedentes para que el máximo tribunal del país avance en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en México y traduzca el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas en acciones concretas de protección ambiental y justicia territorial.

“Es una oportunidad histórica para dictaminar por primera vez en México el reconocimiento de la naturaleza, una oportunidad de pasar del reconocimiento de los pueblos indígenas a las acciones”, concluyó Lourdes Medina Carrillo.