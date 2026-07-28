Recale de sargazo rebasa la capacidad de limpieza de Tulum

En plena temporada vacacional, las playas de Tulum presentan un panorama desolador debido al recale masivo de sargazo, una problemática que continúa rebasando la capacidad de respuesta de las autoridades responsables de su recolección. A pesar de las labores permanentes de limpieza, en cuestión de horas grandes cantidades de la macroalga vuelven a cubrir la franja costera, deteriorando la imagen del destino y limitando la experiencia de quienes llegan para disfrutar del mar Caribe.

Durante un recorrido por el litoral fue posible constatar extensos tramos de playa completamente cubiertos por sargazo, además del intenso olor provocado por la descomposición de la macroalga. El paisaje contrasta con la postal de arena blanca y aguas turquesa que distingue a Tulum, mientras decenas de visitantes observan el mar sin poder ingresar al agua o deciden trasladarse a otros puntos del estado en busca de costas con mejores condiciones.

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Fernando Barrera y Daniel Palma, prestadores de servicios turísticos en la zona costera, señalaron que el sargazo se ha convertido en el principal obstáculo para la actividad económica del destino. Explicaron que, aunque diariamente brigadas de limpieza trabajan desde temprana hora para retirar la macroalga, el volumen que arriba desde el mar supera ampliamente la capacidad operativa. Añadieron que la disminución de visitantes en algunos establecimientos ya comienza a reflejarse en las ventas, debido a que numerosos turistas cancelan actividades acuáticas o reducen su tiempo de estancia en la playa al encontrarse con el litoral cubierto por el alga.

Pese a la recolección en mar y tierra, la llegada el vegetal no da tregua / POR ESTO!

La percepción también es compartida por quienes visitan el destino. Dos turistas entrevistados durante el recorrido manifestaron su sorpresa al encontrar las playas en estas condiciones. Indicaron que, aunque conocían la existencia del fenómeno, no imaginaron la magnitud del recale y reconocieron que la presencia de la macroalga transforma por completo la experiencia de conocer uno de los destinos más emblemáticos del Caribe Mexicano.

“Venimos de España, son nuestras vacaciones y, en lo personal, nos gusta mucho Tulum; es un destino único, aunque ahora no lo podemos disfrutar como nos gustaría por el sargazo y el mal olor que desprende. Solo vinimos a contemplar un momento el mar y tenemos otras actividades”, dijo Felipe Antonio, quien se encontraba acompañado de su esposa, María Ernestina. Ambos coincidieron en que esperaban disfrutar de aguas cristalinas, pero terminaron encontrando un escenario muy distinto al promocionado.

El hedor generado por la descomposición de la planta ahuyenta a quienes llegan de vacaciones / POR ESTO!

De acuerdo con la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, diversas playas del municipio mantienen una presencia abundante de la macroalga, una situación que se ha prolongado durante las últimas semanas. Aunque las autoridades mantienen operativos de limpieza tanto en tierra como en el mar, el arribo constante del alga impide conservar las playas libres por periodos prolongados.

Durante su reciente visita a Tulum, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el combate al sargazo será uno de los ejes del programa “Tulum Renace”. Sin embargo, mientras el recale continúe con la intensidad actual, el fenómeno seguirá representando el mayor desafío para la industria turística del destino, impactando la economía de cientos de familias que dependen directamente de esta actividad y dejando un panorama poco alentador en uno de los principales atractivos naturales del Caribe mexicano.