Topos de Quintana Roo rescatan a una mujer tras el sismo en Venezuela

Los rescatistas “Topos Quintana Roo” que participan en las labores de búsqueda tras el sismo en Venezuela lograron salvar con vida a una mujer que permanecía entre los escombros, además de recuperar el cuerpo de un hombre sin signos vitales, informó el comandante Alberto Aguilar desde Caracas.

El especialista en búsqueda y rescate explicó que, por disposición de las autoridades venezolanas, no tiene permitido difundir fotografías de las personas afectadas y que las comunicaciones son limitadas debido a las restricciones en el servicio de Internet en la capital del país.

La brigada quintanarroense, integrada por Alberto Aguilar, Moisés Cruz y Adonay Monforte, viajó esta semana a Venezuela para sumarse a las tareas de localización y salvamento en estructuras colapsadas, además de brindar apoyo humanitario derivado de la emergencia.

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De acuerdo con Aguilar, la misión tiene una duración prevista de 10 días, aunque el regreso a Cancún dependerá de la autorización del Gobierno de Venezuela, que controla las operaciones del tráfico aéreo. Tentativamente, el equipo estaría de vuelta la próxima semana.

Los “Topos Quintana Roo” cuentan con una amplia trayectoria en operaciones de auxilio derivadas de terremotos, derrumbes y desastres naturales, tanto en México como en otros países, experiencia que los ha convertido en un referente en este tipo de intervenciones.

Brigada cancunense participa en misión internacional de búsqueda y rescate

La agrupación fue fundada en Cancún en 2009 por voluntarios dedicados a búsqueda y rescate, primeros auxilios y capacitación comunitaria.

Entre 2010 y 2017 participó en operativos preventivos durante temporadas de huracanes, cobertura de eventos masivos en Cancún y la Riviera Maya, cursos de primeros auxilios y protección civil para escuelas y empresas, además de brindar apoyo a cuerpos de emergencia municipales.

En 2018 creó el programa “Topitos”, mediante el cual forma a niños y adolescentes en primeros auxilios, rescate básico y campismo.

Topos Quintana Roo rescatan sobreviviente en Venezuela tras sismo

Además de los “Topos Quintana Roo”, en la misión internacional participan elementos de la Dirección General de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez, integrados a los equipos especializados B.R.E.C., K9 y SARMX, conformados por personal capacitado en rescate urbano, búsqueda con binomios caninos y atención prehospitalaria.

Los bomberos informaron que su equipo logró rescatar con vida a un perro atrapado entre los escombros.

Estos resultados reportados por los rescatistas cancunenses reflejan el esfuerzo de los equipos mexicanos en apoyo de las comunidades afectadas por el sismo, en una misión que continúa con la esperanza de localizar más sobrevivientes.