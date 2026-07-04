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Choque entre auto y motocicleta deja una mujer lesionada en el Arco Norte de Cancún

Un choque entre un auto y una moto en el Arco Norte dejó a una mujer lesionada. La víctima se negó a recibir atención médica por falta de dinero; Tránsito deslindará culpas.

Por Redacción Por Esto!

4 de jul de 2026

1 min

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Un accidente vehicular ocurrió sobre el Arco Norte, a la altura de la colonia Rancho Viejo.
Un accidente vehicular ocurrió sobre el Arco Norte, a la altura de la colonia Rancho Viejo.

Un accidente vehicular se registró sobre el Arco Norte, a la altura de la colonia Rancho Viejo, donde se vieron involucrados un automóvil particular y una motocicleta. Como resultado del percance, la conductora de la unidad de dos ruedas sufrió lesiones.

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Al lugar acudieron paramédicos de una empresa privada para brindar atención médica a la motociclista. Sin embargo, la mujer se negó a ser valorada y trasladada a un hospital, argumentando que no contaba con recursos económicos para cubrir el servicio.

Tras la negativa, los socorristas se retiraron de la zona, mientras que los vehículos involucrados permanecieron en el sitio a la espera de la llegada de elementos de Tránsito Municipal, quienes se encargarían de realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

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JGH

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