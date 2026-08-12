Morena desata batalla interna por la candidatura de Playa del Carmen en 2027

En el municipio más turístico de Quintana Roo, Morena no discute si va a ganar en el 2027. Debate quién se queda con la candidatura. La alcaldesa Estefanía Mercado Asencio concentra la silla y la estructura. Alrededor de ella se mueven Luis Herrera Quiam desde la Secretaría del Ayuntamiento; María José Osorio en el Congreso local y Arturo Castro Duarte con redes territoriales.

El partido controla el poder municipal, pero la pelea interna ya empezó y el desgaste de la ciudad —sargazo, deuda, inseguridad y servicios rotos— se convierte en munición de unos contra otros.

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La silla y los que la rondan

Mercado llegó en el 2024 y hoy tiene la posibilidad legal de reelegirse. Su cercanía con el Gobierno del estado y el control del Cabildo le dan ventaja. No es, sin embargo, una ventaja cerrada.

Luis Herrera Quiam opera desde adentro: Secretario del Ayuntamiento, con origen en el sindicato de taxistas y un historial de acusaciones por condicionar apoyos dentro del gremio. Se mueve como pieza de la estructura municipal y aparece en corrillos como opción de continuidad o relevo controlado.

María José Osorio, diputada local, proyecta desde el Legislativo. Llegó con respaldo de la coalición y ha impulsado iniciativas con visibilidad en Playa del Carmen. En las mediciones internas ya suma puntos.

Arturo Castro Duarte mantiene presencia territorial y redes que no dependen del Palacio Municipal. La lista no se agota en esos tres nombres, pero el trío dibuja el mapa: la Alcaldesa, el operador de adentro, la Legisladora y el cuadro de territorio. Cada uno representa un grupo y mide fuerzas.

La interna no se declara en mítines. Se mide en posicionamientos, en control de áreas y en quién aparece primero en las encuestas de reconocimiento. Mientras el método formal no arranca, la disputa por cuotas y visibilidad sigue abierta.

Morena cuenta con la maquinaria; también tiene el riesgo de que ésta se desgaste peleando entre sí.

La ciudad como campo de batalla

El problema de fondo no es solo quién gana la encuesta interna. Es lo que ocurre fuera del Palacio. El sargazo ha golpeado la recaudación. El municipio recurrió a préstamos y adelantos por cientos de millones para pagar servicios. La calificación crediticia se deterioró.

La Quinta Avenida reportó cierres de comercios por costos, afluencia y, según los propios empresarios, extorsiones. La basura se acumula en colonias, el alumbrado falla y la distancia entre la zona hotelera y los asentamientos periféricos se nota cada vez más.

Ese desgaste no es neutral. Se convierte en argumento de unos aspirantes contra otros. Quien controla la silla defiende la gestión. Quien está fuera señala lo que falta.

El expediente de la administración anterior —el presunto desvío de 88 millones bajo Lili Campos— sigue sin resolución penal y también se usa según convenga. La ciudad se parte entre el escaparate turístico y las colonias que esperan. Esa división se refleja dentro del propio partido: hay quien habla de continuidad y de corrección de rumbo.

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El capital que se consume

Morena llega al 2027 con el control del municipio y con una lista de aspirantes que ya se acomoda. Estefanía Mercado tiene la silla. Luis Herrera Quiam opera desde adentro. María José Osorio proyecta desde el Congreso. Arturo Castro mantiene redes.

El partido guinda concentra el poder institucional, pero el sargazo sigue llegando, los comercios cierran, la deuda pesa y el voto de rechazo a los partidos gana terreno en las mediciones.

La ciudadanía observa. Playa del Carmen no es solo un municipio en disputa interna de Morena. Es una ciudad que arrastra problemas concretos mientras sus aspirantes miden fuerzas.

La interna ya empezó. El capital político del partido se consume en esa pelea. Y el 2027 se acerca con una pregunta que no se resuelve en los corrillos: si el partido que controla el municipio será capaz de ofrecer algo más que el control de la candidatura.