Transferencias de recursos federales para Quintana Roo caen 11.1% en el primer semestre de 2026

De enero a junio de 2026, las transferencias de recursos federales por participaciones cayeron en 11.1 por ciento en Quintana Roo, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta reducción colocó a la entidad como la tercera del país con el mayor recorte, solo detrás de Campeche y Veracruz, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La disminución impactó la Recaudación Federal Participable, integrada por ingresos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Moody’s, una de las agencias de calificación de riesgo (o rating) más grandes e influyentes del mundo, advirtió que esta situación ejerce mayor presión sobre las finanzas locales, debido a su dependencia de los recursos que transfiere la Federación.

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Con datos de la dependencia federal, hasta el primer trimestre del año, a Quintana Roo le transfirieron 10 mil 366. 61 millones de pesos.

El representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Sur, Sergio León Cervantes, señaló que la reducción de recursos afecta la capacidad para invertir en infraestructura, seguridad, salud, alumbrado, agua potable y drenaje. “Menos dinero significa menos capacidad para atender lo básico”, resumió.

Proponen simplificar trámites para fortalecer la generación de ingresos propios / Rodolfo Flores

En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando destacó que el crecimiento anual de Quintana Roo es similar a crear una ciudad con 100 mil habitantes, y por consiguiente la urgencia de atender infraestructura urbana y servicios públicos.

Mientras, el empresario explicó que la desaceleración económica en Estados Unidos frena el turismo y el gasto de los visitantes, lo que reduce la recaudación de impuestos.

Añadió que los trámites prolongados, la fiscalización y la saturación de las aduanas impulsan a algunos negocios hacia la informalidad, un sector que no aporta ingresos fiscales.

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Fórmula federal perjudica al estado

León Cervantes también indicó que las fórmulas para distribuir los recursos federales consideran más el número de habitantes que la riqueza generada por cada entidad. Afirmó que este esquema perjudica a estados con una actividad económica dinámica, como Quintana Roo.

Ante este panorama, el sector empresarial propuso simplificar los trámites, facilitar la apertura de negocios y reducir la dependencia de las transferencias federales. Estas medidas, sostuvo, permitirían fortalecer los ingresos propios y ampliar la capacidad financiera del estado.

Alertan que la menor disponibilidad de recursos podría frenar proyectos / Rodolfo Flores

Con el reporte de la SHCP, analistas afirman que el declive en el total de las participaciones federales en los primeros seis meses del 2026 es la primera baja desde la pandemia de COVID, pues en el mismo periodo de 2020 se desplomaron 7.5 por ciento, una vez descontada la inflación.

La dependencia federal señaló que la caída en las participaciones es resultado de la contracción del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que representa el 47.7 por ciento de los ingresos totales de la RFP.

El impuesto tuvo una caída anual en el periodo enero-junio de 9.8 por ciento.