Habitantes rechazan dejar el efectivo por falta de bancos en comunidades de Chetumal

El Colegio de Contadores de Quintana Roo alertó que la zona sur del Estado carece de infraestructura bancaria y de un servicio eficiente de Internet para concretar la transición de los pagos en efectivo a medios digitales, tal como lo propone el Gobierno Federal.

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La proliferación de comunidades rurales, donde prevalece una escasa cultura de pago con tarjetas y existe un elevado número de personas sin conocimientos sobre el uso de nuevas tecnologías, constituye una de las principales barreras que enfrenta, tan solo, el municipio de Othón P. Blanco.

Incluso, de acuerdo con el expresidente de la organización, José Polanco Bueno, la falta de conectividad en las gasolineras de las localidades rurales impediría que, a corto plazo, se avance hacia las transacciones electrónicas en esta parte de la entidad.

El Paquete Económico 2027, entregado por el Gobierno Federal al Congreso de la Unión, incluye una iniciativa de Ley de Economía Digital que propone otorgar nuevas facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir los sectores estratégicos en los que las operaciones podrían realizarse exclusivamente mediante medios digitales.

La medida forma parte de una estrategia encaminada a reducir la dependencia del dinero en efectivo y avanzar hacia una economía con una mayor proporción de transacciones electrónicas.

Entre las actividades que podrían quedar sujetas a nuevas disposiciones se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje.

Sin embargo, Polanco Bueno resaltó que en las comunidades rurales no existe la infraestructura bancaria ni la conectividad a Internet necesarias para adoptar el cambio de las operaciones en efectivo a los pagos digitales.

“En la zona rural ni bancos hay, no hay cajeros automáticos y muchas personas no utilizan ni una sola tarjeta; todo lo pagan en efectivo”, agregó.

Asimismo, reconoció que la estrategia busca combatir el lavado de dinero, pero advirtió que, al menos en las localidades rurales, enfrentará numerosos obstáculos, principalmente ante la posibilidad de que al momento de efectuar una compra no se disponga de servicio de Internet.

Abelardo Fuentes, habitante de la comunidad Pucté, manifestó su sorpresa por la propuesta de reducir los pagos en efectivo y sustituirlos por operaciones digitales, pues señaló que, al menos entre los habitantes de la zona cañera, es habitual “pagar con dinero contante y sonante”.

De entrada, se pronunció en contra de la iniciativa, al considerar que será complicado realizar compras, debido a que los establecimientos, incluidas las gasolineras, carecen de dispositivos y sistemas adecuados para efectuar cobros digitales.

La misma opinión expresó Ricardo Barbosa, habitante del poblado Rovirosa, quien señaló que “ni siquiera tenemos banco y todo lo pagamos con efectivo; no hay manera de que quieran que paguemos con tarjetas”.

Incluso, explicó que para cubrir los servicios de energía eléctrica y agua potable debemos trasladarnos hasta Chetumal, precisamente debido a la falta de instituciones y establecimientos que permitan efectuar dichos pagos de manera digital.

JGH