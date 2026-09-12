Temporada de pulpo preocupa en Yucatán: agosto cerró con bajas capturas y septiembre no mejora

La temporada de pulpo entró a septiembre sin mostrar la recuperación que esperaban pescadores ribereños y empresarios pesqueros de Yucatán, después de un agosto marcado por capturas bajas y menores ingresos para quienes dependen de esta actividad.

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del Estado, señaló que ni el sector social ni la flota mayor han conseguido hasta ahora volúmenes que permitan hablar de una temporada favorable.

La preocupación aumenta porque septiembre suele ser un mes importante para definir el rumbo de la pesquería antes del cierre del 15 de diciembre. La captura está autorizada desde el 1 de agosto en los litorales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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El contraste con el año pasado es amplio. Yucatán terminó la temporada 2025 con 25 mil 462 toneladas, cuyo valor comercial fue estimado en mil 762 millones de pesos. La captura fue suficientemente elevada para que, al final de ese ciclo, la cuota regional autorizada para Campeche y Yucatán aumentara de 28 mil a 32 mil toneladas.

Cuota regional, sin precisar

En el 2026, en cambio, el sector todavía no cuenta con un volumen acumulado oficial que permita comparar directamente ambas temporadas. Conapesca confirmó el inicio de la captura el 1 de agosto, pero en las fuentes oficiales consultadas no aparece hasta ahora una cuota específica publicada para este año.

Canul Uicab explicó que los pescadores confiaban en que las ondas tropicales y el mal tiempo removieran el fondo marino y facilitaran la salida del molusco de sus refugios, pero esa mejoría no se ha reflejado todavía en las capturas.

El dirigente considera que la segunda mitad de septiembre será determinante para saber si la temporada logra recuperarse.

El precio se mantiene alrededor de 120 pesos por kilogramo, una cotización que calificó como aceptable, aunque por debajo de las expectativas del sector.

A comienzos de mes, el propio dirigente había advertido que la escasez del producto podría presionar al alza el precio, pero también había señalado dificultades para colocar el pulpo en mercados internacionales durante este ciclo. Esa situación debe entenderse como una condición de la temporada actual y no como una característica permanente de la pesquería: en años anteriores, empresas de Yucatán han enviado pulpo a Europa y Estados Unidos.

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Presiona la pesca ilegal

Canul atribuyó parte de la menor disponibilidad del recurso a la extracción furtiva durante la veda, una práctica que, según pescadores y autoridades, afecta ejemplares pequeños y zonas de reproducción.

La regulación federal prohíbe el uso de buceo con compresor para capturar pulpo rojo y pulpo patón, precisamente como medida de protección de la pesquería. La veda se extendió hasta el 31 de julio y busca permitir la reproducción y recuperación de las poblaciones antes de la temporada comercial.

El señalamiento sobre que la pesca furtiva explica la baja captura del 2026 corresponde, sin embargo, a la evaluación del dirigente pesquero. Hasta ahora no existe un balance oficial que determine cuánto de la reducción puede atribuirse a extracción ilegal, condiciones ambientales, disponibilidad natural del recurso u otros factores.