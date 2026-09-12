Motociclista sale proyectado tras choque con automóvil en Chetumal

Un aparatoso percance automovilístico registrado sobre la avenida Centenario movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades viales de la ciudad. El saldo de este hecho fue de un conductor de vehículo de dos ruedas con severas contusiones, luego de haber sido embestido por un automóvil de uso particular en un tramo de constante flujo vehicular.

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Los acontecimientos se desencadenaron en el cruce de la Calzada del Centenario con la calle Pucté, en la colonia Del Bosque. En ese punto, el motociclista avanzaba sobre la vía principal cuando fue sorpresivamente alcanzado por un automóvil compacto de color blanco. El fuerte encontronazo provocó que el guiador del vehículo ligero saliera proyectado de su unidad, terminando tendido sobre la superficie de rodamiento a la vista de automovilistas y transeúntes que circulaban por el lugar en ese momento.

Ante el evidente estado de vulnerabilidad del herido y el riesgo latente en la zona, testigos solicitaron auxilio inmediato al número de emergencias 911. En respuesta rápida al llamado, los paramédicos pertenecientes a la corporación de Emergencias Médicas del Grupo Fénix arribaron al sitio a bordo de una unidad de socorro para brindar la atención prehospitalaria correspondiente. Los especialistas en urgencias estabilizaron al lesionado en el sitio, evaluando la gravedad de sus golpes para determinar su posterior traslado a un nosocomio.

De manera simultánea, agentes de la Dirección de Tránsito se presentaron en el perímetro para levantar el reporte oficial, tomar la declaración de los involucrados y realizar el peritaje técnico correspondiente para deslindar responsabilidades legales.

Los vehículos involucrados permanecieron bajo resguardo oficial mientras los peritos determinan la mecánica exacta del choque y la causa que originó la colisión.

JGH