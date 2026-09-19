Simulacro Nacional en Quintana Roo: ¿A que hora sonarán las alertas en los celulares hoy 19 de septiembre?

Hoy sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2026 en Quintana Roo, por lo que durante la tarde los celulares recibirán una alerta como parte de un ejercicio de prevención no solo en el estado, si no en todo el país.

El simulacro tiene como objetivo que la población lleve a cabo los protocolos al momento de una emergencia, incluyendo la evacuación. En Quintana Roo se realizará un escenario como el de un sismo de magnitud 7.0.

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¿A qué hora sonarán las alertas en los celulares?

Las alertas sonará a las 12:00 horas horario centro de México, por lo que en la entidad debido a la diferencia de horarios, será a la 1:00 pm y de forma automática en los teléfonos. Aunque es importante saber que en caso de querer que la alerta no se encuentre disponible, se deba activar manualmente en los teléfonos.

¿Cómo activar la alerta en los celulares para el Simulacro Nacional?

En Android se puede ingresar a Configuración o Ajustes, seleccionar Notificaciones, después Ajustes avanzados y buscar la opción Alertas de emergencia inalámbricas. Ahí se deberá verificar qe las notificaciones estén activadas.

En Iphone es ir a Configuración, Notificaciones y dirigirse hasta la parte inferior donde dice Alertas gubernamentales donde se puede habilitar.

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Por qué se realiza el simulacro cada 19 de septiembre?

El 19 de septiembre es una fecha emblemática para la protección civil en México debido a los terremotos ocurridos en 1985 y 2017, dos de los sismos que dejaron graves afectaciones y numerosas víctimas en el país.

Por ello, cada año se realizan ejercicios de prevención en esta fecha para recordar la importancia de contar con protocolos de emergencia, identificar rutas de evacuación, establecer puntos de reunión y saber cómo actuar ante un movimiento telúrico.

Aunque Quintana Roo no se encuentra entre las entidades con mayor actividad sísmica del país, el ejercicio permite que la población practique medidas de prevención ante distintos tipos de emergencias y que las autoridades evalúen sus mecanismos de coordinación y respuesta.