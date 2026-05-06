Primer Simulacro Nacional 2026: ¡No te asustes! Así sonará tu celular en Yucatán hoy miércoles 6 de mayo

Este miércoles 6 de mayo, el estado de Yucatán se suma al Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio coordinado por autoridades de Protección Civil para fortalecer la preparación de la población ante emergencias.

Como parte del simulacro, sonarán alertas en los teléfonos celulares, además de activarse altavoces y realizarse evacuaciones en distintos inmuebles participantes.

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¿A qué hora sonará la alerta en Yucatán?

El simulacro está programado para realizarse a las 11:00 horas, momento en el que las y los ciudadanos recibirán en sus dispositivos móviles el siguiente mensaje:

“Esto es un simulacro - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – Esto es un simulacro.”

¿Para qué sirve el Simulacro Nacional?

Este ejercicio busca reforzar la cultura de la prevención mediante ensayos a nivel nacional sobre cómo actuar ante situaciones reales, como sismos u otras emergencias. Entre las acciones que se realizarán destacan:

Activación de alertas en celulares y altavoces

Evacuación de edificios

Evaluación de la respuesta de la población

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¿Cómo activar la alerta en tu celular?

Para asegurarte de recibir la alerta del simulacro, debes tener habilitadas las Alertas de Emergencia Inalámbricas en tu dispositivo:

En Android:

Ve a Ajustes Selecciona Notificaciones Entra a Ajustes avanzados Activa Alertas de Emergencia Inalámbricas

En iPhone:

Abre Configuración Dirígete a Notificaciones Busca Alertas gubernamentales Activa las alertas de emergencia

¿Se necesita internet o saldo para recibir la alerta?

No. No necesitas saldo, datos móviles ni conexión a internet para recibir la alerta del simulacro.

Esto se debe a que el sistema utiliza tecnología Cell Broadcast, la cual funciona mediante la red celular y permite que el mensaje llegue incluso si el teléfono está en silencio, bloqueado o en llamada.