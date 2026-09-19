Tragedia en Felipe Carrillo Puerto: Accidente de moto dejó dos personas sin vida en la carretera 307

Trágico accidente se registró sobre la carretera 307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, al derraparse una motocicleta y perder la vida los dos ocupantes. Los paramedicos al llegar al lugar solo confirmaron que las personas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo a información preliminar que se pudo indagar se supo que los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado en el kilómetro 178+ 00 aproximadamente, de la carretera federal 307 Reforma Agraria- Puerto Juarez, tramo Felipe Carrillo Puerto- Tulum, cuando fue reportado un fatal accidente.

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Al lugar los primeros en hacer acto de presencia fueron los paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de confirmar que la primera persona que se encontraba junto a la motocicleta ya no contaba con signos vitales.

Los paramédicos al realizar la revisión por el lugar, pudieron encontrar una segunda persona que se encontraba tendida dentro de la motocicleta y la proceder al revisarlo se percataron que tampoco contaba con signos vitales.

Ante esta situación, procedieron a notificar a las autoridades de investigacion para que se trasladarán al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, y con la llegada de los elementos de la Guardia Nacional división caminos se encargaron e acordonar el lugar para preservar las escenas.