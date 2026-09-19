Detienen a dos presuntos distribuidores de droga en Playa del Carmen

Dos personas fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen, por su probable participación en delitos contra la salud, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo para las investigaciones.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas del Sol de esta ciudad, cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia policial para prevenir el delito, sin embargo, durante la rutina de vigilancia observaron a dos hombres presuntamente intercambiando posibles narcóticos, pero al notar la presencia de la patrulla intentaron huir de la escena.

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Los agentes al darse cuenta que los sujetos huían emprendieron presumieron de que había algo ilícito, al darle alcance a los sujetos, realizaron una inspección de seguridad en dos mochilas que cargaban durante la revisión encontraron diversos envoltorios que contenían posible marihuana y cristal.

Las autoridades policiales informaron que los sujetos no opusieron resistencia solo intentaron escalar para evadir su responsabilidad, pues sabían que en las mochilas tenían estupefacientes.

Los detenidos se identificados como Miguel Alejandro “N.”, de 19 años, originario de Tabasco, y Kevin Uriel “N.”, de 25 años, originario de Monterrey, quienes de inmediato fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones pertinentes.