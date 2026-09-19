¿De qué mueren los campechanos? Estas son las principales causas en 2026

Durante el periodo de enero a marzo de 2026, Campeche registró un total de mil 286 defunciones por entidad de registro (557 mujeres y 729 hombres) y mil 327 fallecimientos por entidad de residencia habitual de la persona fallecida (576 mujeres y 751 hombres), de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Noticia Destacada Llegan a Campeche 103 mexicanos repatriados; tres menores viajaban solos

En términos de tasa bruta por cada 100 mil habitantes según la residencia habitual, Campeche alcanzó una cifra de 136.5 defunciones, situándose por debajo de la media nacional que se ubica en 148.6. Al ajustar los datos bajo la tasa estandarizada, la entidad registró 145.7 muertes por cada 100 mil habitantes.

Las enfermedades del corazón se consolidaron como la causa principal de muerte entre la población campechana con un total de 367 casos (152 mujeres y 215 hombres). En segundo término se posicionó la diabetes mellitus con 178 defunciones totales (92 mujeres y 86 hombres), seguida muy de cerca por los tumores malignos con 164 decesos (97 mujeres y 67 hombres). En cuarto y quinto lugar figuraron las enfermedades del hígado con 83 casos (26 mujeres y 57 hombres), y la influenza junto a la neumonía con 59 decesos (25 en mujeres), mientras que en hombres el quinto lugar general correspondió a los accidentes con 41 casos.

En la población femenina de Campeche, la causa número uno fueron las enfermedades del corazón (152 fallecimientos); en segundo lugar, los tumores malignos (97); en tercero, la diabetes mellitus (92); en cuarto, las enfermedades del hígado (26); y, en quinto lugar, las enfermedades cerebrovasculares con 25 casos registrados.

A nivel regional, Yucatán presentó los números más elevados de mortalidad en la Península. Registró un total de 3 mil 994 defunciones por entidad de registro (mil 790 mujeres y 2 mil 204 hombres) y 3 mil 844 por residencia habitual (mil 718 mujeres y 2 mil 126 hombres).

Su tasa bruta por cada 100 mil habitantes se colocó en 156.0, superando a Campeche (136.5) y al promedio nacional (148.6), mientras que su tasa estandarizada fue de 153.4. Sus causas principales totales fueron enfermedades del corazón (903), tumores malignos (443), diabetes mellitus (441), enfermedades del hígado (280) y enfermedades cerebrovasculares (270).

Quintana Roo registró 2 mil 267 defunciones por entidad de registro (887 mujeres y mil 380 hombres) y 2 mil 261 por residencia habitual (904 mujeres y mil 357 hombres).

Destaca por tener la tasa bruta más baja de la región con 109.1 muertes por cada 100 mil habitantes, aunque su tasa estandarizada se elevó a 172.5. En Quintana Roo las causas principales totales fueron enfermedades del corazón (386), diabetes mellitus (352), tumores malignos (265), accidentes (141) y enfermedades del hígado (137).