Dengue repunta en Quintana Roo: ya suma 310 casos y dos defunciones

Quintana Roo se mantiene entre las cinco entidades del país con más casos confirmados de dengue, al acumular 310 contagios hasta la semana epidemiológica 37, un aumento de 28 casos en apenas siete días, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, con corte al 24 de septiembre.

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El estado pasó de 282 a 310 casos confirmados en una semana, mientras que los pacientes probables llegaron a 3 mil 877. La incidencia también aumentó de 13.17 a 14.48 confirmados por cada 100 mil habitantes.

Del total de contagios, 200 corresponden a dengue no grave y 110 a pacientes con signos de alarma o grave. En lo que va del año se han registrado, además, dos defunciones y al menos ocho casos permanecen bajo estudio.

Esta cifra representa un incremento del 84.5 por ciento, con respecto al mismo corte epidemiológico del año pasado, cuando Quintana Roo contabilizaba 168 casos confirmados.

El escenario se mantiene bajo vigilancia debido a la circulación simultánea de los serotipos 2, 3 y 4 del virus en territorio estatal, lo que mantiene activa la transmisión y eleva el riesgo de cuadros graves entre personas susceptibles.

Ante el aumento de contagios, la Secretaría de Salud estatal anunció el reforzamiento de las acciones de nebulización en los 11 municipios para combatir al Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Sin embargo, en el sur del estado persisten señales de alerta. Othón P. Blanco se mantiene en semáforo rojo, mientras Felipe Carrillo Puerto y Bacalar permanecen en amarillo, de acuerdo con la información epidemiológica correspondiente a esta semana.

En Cancún, habitantes de distintas zonas también cuestionaron la frecuencia con que las brigadas realizan labores de nebulización.

Cuestionamientos

En la Región 100, una vecina señaló que el paso de las brigadas ha sido escaso, pese a que continúa la temporada de lluvias. “Por acá han pasado muy poco, y ya estamos en temporada de lluvias”, comentó una habitante de la zona.

Amelia consideró necesario aumentar la frecuencia de las jornadas: “Al menos que pasen una vez a la semana. Hay muchos moscos”, dijo.

Roberto Euán cuestionó la efectividad de las acciones: “Ni sirve de nada, quién sabe qué echan”, dijo.

Otra habitante, Ana María, de la Región 101, también señaló que la presencia de mosquitos persiste pese al paso de las brigadas. “Sí han pasado, pero los moscos siguen ahí, como si no les afectara”, comentó.

Con la temporada de lluvias todavía activa, las condiciones ambientales favorecen la proliferación del Aedes aegypti, por lo que el incremento de casos mantiene la atención sobre las acciones de nebulización, eliminación de criaderos y vigilancia entomológica.

JGH