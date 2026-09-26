Ejecutan a un hombre en la Supermanzana 70 de Cancún

La violencia volvió a sacudir la zona centro de este municipio durante las primeras horas de este sabado, luego de que un hombre fuera ejecutado de al menos cinco impactos de arma de fuego en las inmediaciones de la Supermanzana 70.

El homicidio generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de rescate en un sector que ha sido escenario reiterado de hechos delictivos. ​

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima caminaba sobre la acera de la calle 43 cuando fue alcanzada por sujetos desconocidos. Sin mediar palabra, los agresores desenfundaron armas de fuego y dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones, logrando impactar al hombre en al menos cinco oportunidades.

Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga a toda prisa con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tengan características precisas sobre su media filiación o el tipo de vehículo en el que escaparon. ​

El estruendo de las detonaciones interrumpió la tranquilidad de los vecinos, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones infligidas. ​

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Elementos de la Policía Municipal y de la Marina acordonaron la escena del crimen con cinta amarilla para preservar la evidencia y evitar la contaminación del área. Minutos más tarde, agentes de la Policía Investigadora y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron acto de presencia para dar inicio a las primeras indagatorias. ​

Durante el procesamiento de la escena, los peritos aseguraron diversos casquillos percutidos que serán integrados como indicios a la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

​Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece en calidad de desconocida, así como el móvil exacto de este homicidio. Las autoridades de la FGE ya integran las primeras líneas de investigación para tratar de ubicar a los presuntos responsables y esclarecer este nuevo hecho de sangre que consterna a los habitantes de la Supermanzana 70.