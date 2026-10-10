Rafael Marín Mollinedo se registra para la coordinación municipal de Cancún

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael “Rafa” Marín Mollinedo, confirmó que se inscribirá en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.

El político busca posicionarse en la contienda interna de su partido rumbo al siguiente proceso electoral.

Anteriormente, la dirigencia nacional de Morena había señalado que mantenía diálogo con Marín como parte de la "operación cicatriz" y el reordenamiento de posiciones clave en el estado.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo?

Rafael Marín Mollinedo es un político y economista mexicano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ampliamente conocido por su cercanía histórica con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por su trayectoria en diversos cargos de la administración pública federal.

De acuerdo con información oficial de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fungió como titular de dicha institución hasta el 31 de marzo de 2026.