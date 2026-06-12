Mal clima cierra 9 playas de Cancún; suspenden actividades escolares y náuticas en Lázaro Cárdenas

Protección Civil colocó banderas rojas en nueve de las 11 playas públicas de Benito Juárez debido a las condiciones adversas provocadas por un sistema frontal que genera vientos de hasta 38 kilómetros por hora, fuerte oleaje y corrientes de retorno. La medida implica restricciones para los bañistas y busca prevenir accidentes tanto entre turistas como residentes que visitan los arenales durante este periodo.

De acuerdo con las autoridades, el 80 por ciento de los arenales del destino presenta condiciones consideradas de alto riesgo para las actividades acuáticas. La presencia de corrientes de resaca y el incremento en la altura de las olas motivaron el reforzamiento de los protocolos de vigilancia y seguridad en toda la zona costera.

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Las playas de mar abierto son las que registran las condiciones más peligrosas. Entre ellas destaca Playa Delfines, donde se colocaron seis banderas rojas debido a la intensidad del oleaje y la fuerza de las corrientes. También se mantienen alertas en Marlín y Gaviota Azul, con dos banderas rojas cada una, mientras que Ballenas, Chac Mool, Caracol y Pez Volador cuentan con una señal de prohibición para ingresar al mar.

En Langosta y Tortugas se observan banderas rojas y amarillas, lo que indica condiciones cambiantes, así como la necesidad de extremar precauciones.

Por otra parte, Playa del Niño y Las Perlas permanecen con bandera amarilla, señal que permite el acceso al agua bajo ciertas restricciones y con vigilancia constante por parte del personal de rescate.

Guardavidas desplegados en los diferentes arenales informaron que mantienen recorridos permanentes para evitar situaciones de riesgo. Durante la jornada realizaron diversos llamados de atención a visitantes que intentaban acercarse al mar pese a las advertencias colocadas en las playas.

Exhortaron a los visitantes a respetar las indicaciones emitidas por los salvavidas, pues una corriente de retorno tiene la fuerza como para arrastrar a una persona hacia las profundidades / POR ESTO!

Las autoridades recordaron que el sistema de banderas es una herramienta fundamental para informar a la población sobre las condiciones del mar.

La bandera roja indica peligro extremo y prohíbe el ingreso al agua; la amarilla señala precaución debido a corrientes moderadas o cambios en el oleaje; mientras que la verde permite nadar bajo condiciones consideradas seguras.

Personal de Protección Civil exhortó a los visitantes a respetar las indicaciones emitidas por los guardavidas y evitar conductas que puedan poner en riesgo su integridad física. Señalaron que una corriente de retorno puede arrastrar rápidamente a una persona mar adentro, incluso cuando ésta se encuentra cerca de la orilla.

La vigilancia en las 11 playas públicas continuará mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Los cuerpos de emergencia mantienen monitoreo constante para determinar cualquier modificación en los niveles de riesgo y actualizar la señalización conforme evolucionen las condiciones del clima.

Las autoridades también emitieron una serie de recomendaciones para quienes visiten los arenales. Antes de ingresar al mar, sugieren verificar el color de las banderas y atender las instrucciones del personal de seguridad. Asimismo, recomiendan utilizar ropa adecuada para actividades acuáticas, evitar nadar después de ingerir alimentos en exceso o bebidas alcohólicas y solicitar apoyo de un guardavidas en caso de emergencia mediante señales visibles con los brazos.

Para el Caribe Mexicano se prevén chubascos que generen importantes acumulaciones de agua / POR ESTO!

De igual manera, aconsejaron utilizar protector solar y evitar exposiciones prolongadas a los rayos del sol, con el fin de prevenir afectaciones a la salud.

Protección Civil reiteró que respetar la señalización instalada en las playas es una medida esencial para reducir riesgos y disfrutar de manera segura de los espacios recreativos del destino turístico.

La dependencia insistió en que las restricciones permanecerán vigentes hasta que disminuya el oleaje y mejoren las condiciones del mar, por lo que pidió a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades y los cuerpos de rescate.

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Mantienen vigilancia

Autoridades de Quintana Roo mantienen vigilancia permanente sobre una zona de baja presión asociada con la Onda Tropical 6, la cual presenta un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y durante los siguientes siete días. De manera paralela, se pronostican lluvias fuertes e intensas para gran parte de la Península de Yucatán, por lo que organismos de Protección Civil reforzaron las acciones preventivas y el monitoreo meteorológico en la entidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el sistema se localiza actualmente sobre tierra, al sur de la entidad, aproximadamente a 190 kilómetros al sureste de Sabancuy, Campeche y mantiene desplazamiento hacia el oeste. Aunque el potencial de evolución ciclónica es bajo, las autoridades continúan observando su comportamiento debido a que se presenta durante las primeras semanas de la temporada de huracanes en el Atlántico.

Dicho fenómeno forma parte de las condiciones atmosféricas que actualmente influyen sobre la región. De acuerdo con los reportes meteorológicos, la interacción de canales de baja presión con el ingreso constante de humedad proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México favorecerá precipitaciones de diversa intensidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo durante los próximos días.

Para territorio quintanarroense se prevén chubascos que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y acumulaciones significativas de agua en zonas urbanas. Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en áreas susceptibles a inundaciones o encharcamientos.

Los pronósticos indicaron que municipios del norte del estado, entre ellos Benito Juárez, registrarán condiciones lluviosas entre hoy, mañana y parte del sábado. A pesar de las precipitaciones, persistirán elevados niveles de humedad que mantendrán una sensación térmica considerable, característica que ha predominado en la región durante las últimas semanas.

Si bien los chubascos contribuyen a disminuir temporalmente las altas temperaturas, también incrementan la posibilidad de afectaciones en vialidades, pasos a desnivel, zonas habitacionales ubicadas en áreas bajas y comunidades rurales. Por ello, dependencias estatales y municipales mantienen coordinación para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia derivada de las condiciones climáticas.

Adelantaron que las lluvias traerán actividad eléctrica entre hoy, mañana y parte del sábado / POR ESTO!

Meteorólogos señalaron que Quintana Roo se encuentra entre las entidades más expuestas a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos debido a su ubicación geográfica frente al Mar Caribe. Esta condición obliga a mantener una vigilancia constante durante toda la temporada de ciclones tropicales, particularmente en junio, cuando comienzan a desarrollarse sistemas que podrían evolucionar conforme avanza el periodo de mayor actividad.

Como parte de las acciones preventivas, ayer, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, participó en la Mesa de Seguridad y Justicia realizada en las instalaciones de la Décimo Primera Zona Naval. Durante la reunión, representantes de los tres órdenes de Gobierno revisaron protocolos, estrategias de respuesta y mecanismos de atención para hacer frente a posibles emergencias relacionadas con lluvias intensas y otros eventos meteorológicos.

En el encuentro también se abordaron procedimientos para fortalecer la comunicación interinstitucional y optimizar la capacidad de reacción ante escenarios que pudieran representar riesgos para la población. Las autoridades reiteraron que existe seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas mediante el intercambio de información entre dependencias federales, estatales y municipales.

También podría haber perjuicios en las vialidades, pasos a desnivel y zonas con áreas bajas / POR ESTO!

Asimismo, destacaron que el monitoreo de la zona de baja presión continuará de manera ininterrumpida durante los próximos días, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier cambio en su organización o desplazamiento. Aunque hasta el momento no representa una amenaza directa para Quintana Roo, señalaron que mantener la vigilancia temprana permite anticipar acciones y reducir riesgos ante posibles afectaciones derivadas de la temporada de huracanes 2026.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales, evitar difundir rumores, así como atender las indicaciones emitidas por las autoridades competentes en caso de que las condiciones meteorológicas se modifiquen en las próximas horas.