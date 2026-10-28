Usuarios denuncian inseguridad y deficiencias del transporte público de Cancún

La crisis en el servicio de transporte público en el municipio de Benito Juárez ha encendido las alarmas entre la ciudadanía, que día a día se enfrenta a unidades en mal estado, choferes que conducen a exceso de velocidad y un alarmante incremento en los niveles de inseguridad a bordo.

​Usuarios señalan que las combis y camiones no solo representan un peligro vial por la imprudencia con la que son manejados, sino también un foco rojo para la delincuencia. Los robos y asaltos en el interior de los vehículos se han vuelto moneda corriente en la ciudad, sembrando desconfianza y temor entre la población.

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​Las fallas en la frecuencia y la cobertura son parte de la rutina diaria. Deni Miranda Peña, ciudadana afectada, manifestó que en la ruta hacia la Avenida Las Torres la oferta es insuficiente: "Solo existen dos rutas, la 69 y la 26, y hay que esperar un aproximado de 20 minutos para que pase una combi".

Agregó que la tarifa de 10 pesos no corresponde con la pésima calidad ofertada: "En otras ciudades es la misma tarifa y los camiones están mucho mejor. No me siento segura al viajar en ninguna modalidad; la inseguridad en Cancún está muy alta y salir en transporte público es un riesgo".

​Por su parte, la usuaria Ainhara coincidió en la deficiencia del sistema, sugiriendo reestructurar las rutas y reemplazar unidades.

Algunos cuestionaron la calidad del servicio frente a la tarifa de 10 pesos / Erick Díaz

"Deberían quitar las combis y poner más camiones, es más eficiente". Aseguró estar dispuesta a pagar una tarifa mayor siempre que se garantice una mejora real en tiempos y unidades, remarcando la impunidad que se vive a bordo: "No me siento segura porque siempre se corre el riesgo de sufrir un asalto".

​El testimonio de Yibrant corrobora este panorama, tras haber sido víctima de la delincuencia: "Sujetos se suben a robar carteras y celulares. Un presunto delincuente me sacó el celular de la bolsa sin que me diera cuenta y huyó.

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Al mismo sujeto lo he vuelto a ver a bordo de la misma unidad". Lamentó que ante la impunidad la gente prefiera no intervenir por miedo, por lo que exigió la presencia de vigilancia e inspección constante al interior del transporte.

​Ante este violento panorama, las y los cancunenses hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y de movilidad para garantizar unidades dignas, frenar los cobros elevados y brindar mayor seguridad en los recorridos.