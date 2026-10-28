Gobierno de Yucatán niega vínculos de trabajo con Israel y destaca apertura al diálogo

En respuesta al pliego petitorio entregado al Gobierno del Estado, el Comité de Solidaridad por Palestina en Yucatán recibió un documento en el que las autoridades niegan mantener relaciones con Israel.

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El Gobierno estatal aclaró que la Carta de Intención firmada con Israel en 2021, durante la administración anterior, no implica obligaciones de cumplimiento ni compromisos para desarrollar proyectos en Yucatán.

Asimismo, manifestó su disposición al diálogo y convocó a representantes del comité propalestino a participar en una mesa de trabajo el próximo 6 de noviembre.

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Por su parte, el comité informó que dará seguimiento al caso y buscará que la reunión sea abierta a todos los integrantes y personas interesadas en la causa palestina, a fin de que puedan participar en el encuentro.