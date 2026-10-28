Ocho de cada 10 personas cuidadoras en Campeche son mujeres; más del 90% no recibe pago

En Campeche, ocho de cada 10 personas que realizan labores de cuidado son mujeres, mientras que el 92 por ciento no recibe remuneración económica por estas actividades, reveló el Reporte Final sobre Personas Cuidadoras en Campeche y Recomendaciones de Política Pública, presentado por la Secretaría de Inclusión (SEIN) y la Cooperación Técnica Alemana en México (GIZ), como parte de los trabajos para sentar las bases de un Sistema Estatal de Cuidados.

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De acuerdo con Alejandra Cervantes Enríquez, consultora del proyecto PISOIGUAL de la GIZ, el diagnóstico se elaboró a partir de una encuesta digital aplicada en los 13 municipios del estado, obteniendo mil 001 respuestas de personas identificadas como cuidadoras.

Los resultados evidencian una clara feminización de estas tareas: el 83.2 por ciento son mujeres, el 16.6 por ciento hombres y el 0.1 por ciento personas no binarias. Entre las mujeres, la carga de trabajo se concentra principalmente entre los 25 y 45 años, etapa en la que suelen coincidir las responsabilidades familiares y laborales.

El diagnóstico fue presentado por la Secretaría de Inclusión y la Cooperación Técnica Alemana en México. / Alejandro Balan

El cuidado se desarrolla primordialmente en los hogares. El 37.8 por ciento realiza cuidado descendente dirigido a hijas e hijos; el 26.9 por ciento atiende a generaciones mayores, como madres y padres; el 7.3 por ciento combina ambas responsabilidades, y el 28 por ciento cuida a otros familiares, vecinos o integrantes de su comunidad. En el rubro de atención a personas con discapacidad, las madres asumen el 49.9 por ciento de las responsabilidades.

El informe advierte que estas labores implican jornadas prolongadas de supervisión constante. Pese a la exigencia física y emocional, el 92 por ciento no cobra por su trabajo, y entre el reducido porcentaje que sí percibe un ingreso, el promedio no alcanza los mil pesos semanales. Pese a esta sobrecarga, emprender un negocio propio y disponer de tiempo para descansar destacan como las principales aspiraciones de la población cuidadora en la entidad.

JGH