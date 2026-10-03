Apagón en Cancún hoy 3 de octubre; Supermanzana 105 se queda a oscuras tras repentino corte de luz; ¿qué dice la CFE?

Aproximadamente a las 18:40 horas de Cancún, Quintana Roo de este 3 de octubre de 2026, el servicio eléctrico de la CFE falló y dejó a oscuras a gran parte de la Supermanzana 105, siendo el Fraccionamiento Tierra Maya, en sus tres Etapas, uno de los más afectados de la zona. Los semáforos se apagaron generando cierto caos vehicular y peligro para los motociclistas que circulan.

Hasta el momento la CFE no se ha manifestado para explicar qué sucedió y si el corte masivo de luz se prolongará por mucho tiempo. Mientras los negocios son los más afectados por la hora y el día en la ciudad de Quintana Roo; y es que los sábados suelen ser días de alta afluencia en las calles de estas colonias.

Cabe mencionar que los apagones en los últimos meses han afectados diferentes zonas del estado, incluso vecinos de Cancún, ciudades y municipios han tomado calles en protesta contra el mal servicio de energía eléctrica. Aunque la CFE ha explicado en algunas ocasiones que los cortes de luz pueden ser a causa de fenómenos naturales o actos delictivos, no ha logrado reestablecer al cien el servicio y ante cualquier desperfecto son miles de quintanarroenses los afectados.