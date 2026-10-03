Personal del IMSS en Cancún denuncia fallas de aire acondicionado y falta de equipo

Personal médico y de enfermería del Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 7 denunció presuntas deficiencias en las áreas pediátricas, entre ellas fallas en el sistema de aire acondicionado, hacinamiento, falta de equipo y carencia de personal, condiciones que, aseguraron, incrementan el riesgo de infecciones entre los menores internados. Ante la falta de respuesta a peticiones formales, los trabajadores advirtieron que podrían deslindarse de responsabilidades relacionadas con las condiciones de atención.

Las inconformidades fueron expuestas en un oficio ingresado el 25 de septiembre ante la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss), Kenia Isabel León Peniche, la dirección del hospital y la representación del IMSS. En el documento, médicos pediatras y personal de enfermería detallaron las condiciones que, según su versión, afectan la operación de distintas áreas.

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Entre los principales señalamientos destaca la falta de climatización adecuada durante aproximadamente un año. Los trabajadores indicaron que desde marzo se presentan fallas intermitentes en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Cuidados Intermedios, Lactantes y Escolares, con temperaturas superiores a 30 grados Celsius, situación que, aseguraron, dificulta mantener las condiciones requeridas para la atención hospitalaria.

El personal también reportó dos casos registrados en septiembre con cultivos positivos para Candida parapsilosis y Staphylococcus haemolyticus, los cuales relacionan con las condiciones de calor y hacinamiento; sin embargo, señalaron que corresponde a las autoridades sanitarias determinar si existe una relación entre las condiciones denunciadas y las infecciones.

Otro de los problemas expuestos es la saturación de las áreas pediátricas, donde, según los trabajadores, existen cunas e incubadoras colocadas en espacios reducidos y pasillos utilizados de manera permanente. También señalaron que no existe un área exclusiva para pacientes graves, por lo que menores con diferentes condiciones permanecerían en espacios compartidos.

A la falta de infraestructura se suma, de acuerdo con el documento, la ausencia de plazas para Pediatría, Anestesiología, Radiología y Enfermería, además del supuesto incumplimiento del porcentaje de suplentes establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Los trabajadores también denunciaron el retraso en el pago retroactivo del bono 045 por difícil cobertura desde febrero.

Familiares de pacientes respaldaron algunos de los señalamientos. Una madre afirmó que le indicaron regresar hasta enero del 2027 para realizar un ultrasonido debido a la falta de equipo y citas disponibles. Otra familiar relató que permaneció 17 días con pérdida de líquido amniótico porque, según le informaron, no había espacio en incubadoras para realizarle el procedimiento requerido.

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Las denuncias coincidieron con la marcha realizada el 1 de octubre por trabajadores activos y jubilados del IMSS en Cancún, quienes exigieron mayor salario, medicamentos, insumos, personal e infraestructura. El contingente partió del Hospital de Ginecopediatría, en el cruce de las avenidas José López Portillo y Kabah, y avanzó hacia la sede de la Sección 36 del Sntss.

Durante la movilización, la coordinadora de Jubilados Pie de Lucha, Lucía López Ek, señaló que existen pacientes en los pasillos y falta de pediatras. Los trabajadores entregaron un pliego petitorio y establecieron el 15 de octubre como plazo para obtener respuesta a sus demandas.

En tanto, las autoridades del IMSS deberán determinar las condiciones actuales de las áreas señaladas y atender, en su caso, las deficiencias denunciadas por el personal.