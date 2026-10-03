Desaparece avión Gulfstream con seis personas frente a Nantucket; activan búsqueda

La Guardia Costera de Estados Unidos puso en marcha un operativo para localizar un avión Gulfstream G100 que desapareció frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, cuando se dirigía de Bermudas hacia Boston.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, en la aeronave viajaban seis personas.

El contacto con el avión se perdió mientras sobrevolaba el Atlántico norte, por lo que se estableció una zona de búsqueda frente a Nantucket.

El dispositivo de emergencia contempla el despliegue de recursos aéreos y terrestres para rastrear el área en la que la aeronave dejó de aparecer en los radares.

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Avión era utilizado para transporte médico

Los datos disponibles sobre la aeronave señalan que el Gulfstream G100 era empleado como avión medicalizado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

La compañía utiliza este tipo de aeronaves para realizar traslados relacionados con servicios de emergencia y transporte médico.

Hasta el momento de la información difundida por la Guardia Costera, las autoridades no habían localizado el avión ni proporcionado detalles adicionales sobre las seis personas que viajaban a bordo.

🔴 Le Gulfstream G100, opéré par Latitude Air Ambulance, a déclaré une situation d’urgence auprès du contrôle aérien de New York Center peu après 04h30 UTC (00h30 heure locale), avant de disparaître des radars. https://t.co/vcfzwZ22Eh pic.twitter.com/VmUDtq1sMV — air plus news (@airplusnews) October 3, 2026

Las labores de búsqueda continúan en las aguas cercanas a Nantucket, mientras los equipos de emergencia intentan establecer el paradero de la aeronave y sus ocupantes.

La Guardia Costera mantiene activo el operativo y se espera que proporcione nueva información conforme avance el rastreo en el Atlántico norte.

IO